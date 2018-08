Boom des amendes en France avec le 80 km/h: les radars flashent deux fois plus

Depuis le 1er juillet, les routes secondaires françaises sont limitées à 80km/h contre 90 (oups 80/10) aupraravant. Cela concerne 40% du réseau. Après un mois, l'heure est déjà au bilan. Et les chiffres sont là: les radars flashent deux fois plus!

Particulièrement motivées les petites boites à flash en cette période de vacances: +182% d'activité...rien que pour le département de Haute-Loire!

Ca ne va pas contribuer à la popularité de cette mesure, relativement décriée... Fini le 90, pardon 80-10 sur les routes de France, depuis un mois c'est 80! Et ça ne plaît pas du tout aux automobilistes que nous avons rencontrés.

La mesure a été décidée par le gouvernement Macron pour diminuer les chiffres de la mortalité sur les routes.

Dans plus de 30% des cas, la vitesse est en effet la cause des accidents mortels, notamment sur les routes dites secondaires, là ou on circule à double sens sans berme centrale.

La limitation à 80 km/h devrait selon certains experts sauver 400 vies chaque année. De son côté, le gouvernement français défend bec et ongle sa mesure, affirmant que ce n'est pas pour l'argent

Le 80 sur les routes sera d'ailleurs évalué dans 2 ans: si la mesure ne convainc pas, si elle ne réduit pas le nombre d'accidents, le gouvernement français pourrait faire marche arrière.