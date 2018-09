Booba VS Kaaris, les origines du clash dans le monde du rap

Un mois après la bagarre des ennemis jurés du rap français, Booba et Kaaris, le tribunal correctionnel de Créteil a rendu son jugement : un an de prison avec sursis pour chacun d'eux. Les rivalités entre artistes ont façonné l'histoire de ce genre musical. Alors que serait le rap sans rixes ?

Dans les années 70, le rap apparaît dans les ghettos noirs des Etats-Unis. Dans la culture du rap, le clash est une figure de style incontournable. "Il faut se rappeler que l'idée même du clash est à la base de la culture hip hop", expliquait le journaliste musical Olivier Cachin dans une interview à 20 Minutes. "Les battles, les joutes verbales, sont issues de l'art des "dozens" qui se pratiquaient alors en prison. On se bat à coups d'insultes, drôles de préférence, et ainsi on transforme quelque chose de déplaisant en quelque chose d'artistique. Accessoirement, cela permet de vendre des disques en faisant parler de soi", poursuit le spécialiste du genre.

Premier coup d'essai ?

Ce n'est pas la première fois que les actes des rappeurs dépassent leurs mots. C'est même une habitude.

NWA (Niggaz with Attitudes), Tupac, Biggie, Ice Cube, IAM... Ces artistes s'insèrent dans la culture du rap à coup de "diss song", ou de "diss track", des chansons violentes qui parodient ou se moquent d'un rival. "Tous les artistes font de la musique dans le but d'en vivre et donc pour gagner de l'argent, même s'il n'y a pas de marketing au départ et qu'il existe une haine véritable entre deux rappeurs, ça ne les empêche pas d'en récolter les fruits en mettant en scène leur rivalité. Pour vendre des disques tout simplement!", explique Olivier Cachin. Parfois, les conflits vont plus loin. On se rappelle de Notorious Big et Tupac, qui ont marqué la rivalité entre les deux côtes des Etats-Unis dans les années 90. Des querelles qui auront mené les deux artistes à une fin tragique.

Le "patron du rap"

En France, Booba est vu comme le "patron du rap" (avec plus de deux millions d'albums vendus) mais aussi comme le roi du clash. "Les clashs, je prends ça comme un dîner de cons, c'est juste un délire", affirmait Booba aux Inrocks. Et entre lui et Kaaris, les rivalités vont bon train. Photomontages moqueurs, insultes, les deux hommes se renvoient la balle par publications interposées sur les réseaux sociaux. Mais le 1er août, ils en sont venus aux mains. "Se bagarrer physiquement, ça fait partie, depuis toujours, de l'histoire du rap, que ce soit aux Etats-Unis ou en France", explique sur Europe 1 Benjamine Weil, philosophe spécialiste du rap et des questions sociales.