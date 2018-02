Bon bilan à la Côte pendant les vacances de carnaval avec 350.000 touristes d'un jour

La Côte a réalisé de belles vacances de carnaval en attirant environ 350.000 touristes d'un jour, annonce lundi l'office provincial Westtoer.

Les vacances ont été marquées par quelques journées ensoleillées, surtout en fin de semaine et au cours du week-end. Mais le carnaval tombait relativement tôt cette année et cela a eu un impact sur la fréquentation, estime Westtoer.

Quoiqu'il en soit, le secteur touristique est satisfait d'avoir attiré quelque 350.000 touristes d'un jour tout au long de la semaine. Les hôtels ont enregistré des taux d'occupation de 70 à 80% pendant les week-ends. Le fait que la Saint-Valentin tombe un mercredi était aussi l'occasion de proposer des offres adaptées pour les deux week-ends.

Même si juillet et août restent les mois les plus fréquentés à la Côte, deux tiers du chiffre d'affaires de la région est réalisé en dehors de la saison estivale. Toutes les vacances et tous les week-ends prolongés sont donc cruciaux pour le secteur touristique.