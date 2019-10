"Bombarder Molenbeek": la plainte belge contre Eric Zemmour classée sans suite

Carlos Crespo, le président du MRAX, Mouvement de lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie, n’est pas étonné. "Je pense qu’il y a un principe de base, celui de la liberté d’expression", rappelle Carlos Crespo. "On considère que la liberté d’expression est garantie. Toutefois, dans le cadre de Zemmour, qui a déjà été condamné en France pour incitation à la haine, on peut se dire que ses propos dans le contexte dans lequel ils sont tenus visent à appeler à la haine et jeter l’opprobre sur certaines personnes. On peut se poser la question sur l’adéquation entre la législation existante et le racisme 2.0 dont Eric Zemmour est l’une des incarnations les plus médiatisées. Cela pose question quant à la manière dont les parquets peuvent considérer comme une priorité le fait de poursuivre des personnes qui incitent à la haine. En Nouvelle-Zélande, à Christchurch ou ailleurs, nous nous sommes rendu compte qu’entre la parole et l’acte meurtrier et raciste, il n’y avait pas tellement de distance, de différence. L’idéologue Renaud Camus a inspiré le tueur à Chritschurch. On peut donc se demander si le fait d’être attentiste par rapport à des personnes qui, de manière récurrente, incite à la haine contre une partie de leurs concitoyens est une attitude responsable. A priori, non. En Belgique, nous avons déjà eu des meurtres racistes. Par rapport à ceux qui préparent par leurs paroles le contexte du passage à l’acte, cela pose indubitablement questions."