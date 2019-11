Bolivie: 3 morts dans des heurts près de La Paz, le dialogue politique au ralenti

Les boliviens font la queue pour acheter des biens de première nécessité - 20/11/2019 Une pénurie d’aliments se fait aussi ressentir dans les magasins et les restaurants de La Paz en raison des blocages de routes qui mènent aux régions agricoles de la Bolivie, dans le centre et l’est du pays. Dans les marchés, les files d’attente s’allongent et les prix explosent : un œuf valait il y a une semaine 1 boliviano (14 centimes de dollar), et se vend plus du double aujourd’hui.