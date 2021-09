Boire jusqu’à trois tasses de café par jour serait bénéfique pour la santé cardiaque

Boire jusqu’à trois tasses de café par jour pourrait réduire le risque d’avoir un accident vasculaire cérébral (AVC) ou une maladie cardiovasculaire mortelle. Cela peut paraître contre-intuitif par rapport aux idées reçues que l’on peut avoir par rapport au café, mais c’est ce que conclut une étude présentée récemment par la Société européenne de Cardiologie.

Cette étude est basée sur les données de 468.629 résidents au Royaume-Uni qui ne présentent au départ aucun symptôme de maladie cardiaque, l’âge moyen était de 56,2 ans et 55,8% étaient des femmes. Les participants ont été classés en trois groupes selon leurs habitudes de consommation de café : ceux qui ne boivent pas de café régulièrement (22,1%), ceux qui en boivent jusqu’à trois tasses par jour, et ceux qui en boivent plus de trois tasses par jour (19,5%).

Ces personnes ont été suivies pendant 11 ans : les chercheurs ont tenté d’associer la consommation quotidienne de café avec la survenance d’incidents cardiaques, en faisant varier différents facteurs (âge, sexe, poids, taille, activités physiques, habitudes tabagiques ou alimentaires, tension artérielle, taux de cholestérol, diabète…). Et l’étude montre que, par rapport à ceux qui ne boivent jamais de café, ceux qui en boivent modérément présentaient un risque de décès par maladie cardiovasculaire inférieur de 17% et un risque d’AVC inférieur de 21%.

Taille du cœur

Les chercheurs ont tenté de savoir ce qui pouvait expliquer ces résultats en étudiant les données d’imagerie médicale du cœur de 30.650 patients. Et les sujets qui boivent du café modérément avaient des cœurs de meilleure taille et fonctionnant mieux que ceux qui n’en boivent pas du tout. "Cela est en cohérence avec l’inversion des effets néfastes du vieillissement sur le cœur", commente la principale auteure de l’étude, Judit Simon, médecin au Heart and Vascular Centre de l’université Semmelweis University à Budapest.

Café et migraine

D’autres études se sont penchées sur les effets que peut avoir le café sur les migraines. Il apparaît que les migraineux et migraineuses doivent éviter les excès de caféine : "Une tasse de café fait du bien aux migraineux. En prendre 4 ou 5 peut provoquer de la migraine", expliquait en 2019 à la RTBF Gianni Franco, neurologue.