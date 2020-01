Bodycam, c'est toujours le policier qui décidera d'appuyer sur REC

La zone de police de Bruxelles-Ixelles va procéder durant trois mois à un test de bodycams. Une trentaine d’agents vont porter sur eux une caméra miniature qu’ils pourront activer lors d’une intervention pour filmer la scène. L’objectif est de pouvoir éclaircir les événements en cas de débordement, en cas de plainte ou d’enquête. Ces caméras sont-elles une réelle aide en intervention pour prouver des violences ou un mouchard pour "flicer" le travail de la Police ?

Une aide pour le policier…

Du côté du syndicat socialiste, on voit ces bodycams d’un bon œil. Eddy Quaino permanent CGSP-Police ne les voit pas comme un contrôle du travail mais plutôt comme une aide au quotidien pour les policiers. "Il ne faut pas réduire le débat à la question de savoir si ça protège le citoyen ou le policier. La caméra va surtout être un moyen complémentaire d’enquête dans la recherche de preuves, en cas de délit de fuite, c’est un moyen de constatation. Une fois l’intervention terminée, ça permettra aussi de rédiger des procès-verbaux avec une précision qu’on n’avait pas avant quand il fallait faire appel à sa mémoire. Aujourd’hui, la bodycam est un moyen complémentaire d’aide au policier en intervention".

A tel point que selon le permanent CGSP, beaucoup de policiers sur le terrain sont demandeurs : "Les collègues qui sont souvent confrontés à des interventions violentes sont eux-mêmes souvent accusés de violence. Et en fait, ces services sont vraiment demandeurs d’avoir cet outil, parce qu’en plus d’avoir des moyens d’enquête complémentaire, ça leur apporte une certaine sécurité et ça permet dans certaines situations, une désescalade d’une situation conflictuelle. Le fait de savoir qu’on est filmé peut calmer le jeu".

…et pour les victimes de violences policières

En même temps, ces caméras pourraient aussi servir à prouver des soupçons de violences policières. Malgré ça, la Ligue des droits humains, on n’est pas favorable a priori aux bodycam. Même si elle lui reconnaît certaines vertus et on attend de voir les résultats de la phase de test. Pour Olivia Venet, la présidente de la Ligue, ce dispositif pose beaucoup de questions : "A quel moment est-ce que le policier décide de commencer à filmer ? Qu’est-ce qu’il va filmer ? S’il y a vraiment un dérapage qui n’a pas été filmé ? On est favorable à l’idée d’avoir des tests, parce que c’est vrai que dans le cas d’une plainte ou un procès on peut avoir des preuves plus claires. Ça peut aussi conscientiser les policiers à garder leur calme dans une confrontation mais tout cela doit être évalué". C’est aussi un objectif du dispositif, dès lors que les protagonistes savent qu’ils sont filmés (les policiers et les personnes en face), cela peut contribuer à plus de contrôle de soi des deux côtés.