Une plateforme qui met en relation particuliers avec un projet de construction et entrepreneurs

Une plateforme pour mettre en relation les particuliers avec un projet de rénovation ou de construction avec des entrepreneurs? C’est l’idée de la start-up Bobup.

"On s’est rendu compte qu’il y avait une demande de la part des particuliers de trouver un bon professionnel de la construction. Construire la maison de ses rêves ou rénover son chez-soi, c’est encore trop souvent synonyme de stress. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien sur le projet", explique Karim Hadni, le fondateur.

Comment ça marche ?

"Vous arrivez sur une plateforme, vous ajoutez votre projet en quelques clics et c’est là que nous prenons le relais. Nous allons vous contacter et vous poser plusieurs questions, surtout techniques. Ça pourra permettre au professionnel de voir si votre projet lui correspond ou pas et s’il pourrait rentrer dans son planning."

L’objectif est donc de trouver le bon professionnel pour le particulier, mais c’est surtout d'assurer un accompagnement dans les travaux. "Nous allons l'aider à comparer les devis, les obtenir en temps et en heure, mais aussi suivre le chantier jusqu’à la fin."

Aujourd’hui, 150 entrepreneurs sont associés à Bobup, qui sera d'ailleurs présent à Batibouw ce weekend.