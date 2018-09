Bobbejaanland: aucun explosif n'a été retrouvé, le parc rouvrira vendredi prochain

La police a levé l'alerte au parc d'attractions Bobbejaanland, qui a été fermé dimanche matin par mesures de sécurité. Devant les grilles, les visiteurs ont dû patienter comme cette dame:

"Nous avions prévu une journée de marche à pied pour la dernière réunion scoute de l’année. On faisait la file ici pour entrer, ça durait très longtemps, et finalement, ils ont dit que c’était fermé et que ça n’allait pas ouvrir. - Est-ce qu’on vous a dit pour quelles raisons ? - Ils ont dit à cause de problèmes de sécurité. C’est la police qui le leur a dit. Ils n’y pouvaient rien non plus."