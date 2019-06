Blouses blanches: nouvelle journée de manifestation ce mardi

Banderoles, brassards noirs, slogans dans le dos de leurs blouses blanches : les actions reprennent aujourd’hui au sein du personnel infirmier, que ce soit dans les hôpitaux, pour les soins à domicile ou en maison de repos. C’est le quatrième mardi des blouses blanches. Le secteur critique notamment l’intensification du travail, la déshumanisation, la réduction des budgets, la réforme des hôpitaux et aussi la pénurie de personnel infirmier. Les différents syndicats ont-ils tous les mêmes revendications ? "Il y a un noyau de revendications, qui sont des revendications de charge de travail et de normes d’encadrement qui sont propres aux hôpitaux privés et aux hôpitaux publics, sur lesquelles on peut se retrouver, explique Anthony Osché, permanent syndical CGSLB. La charge de travail d’une infirmière — je prends cet exemple-là, mais ce n’est pas le seul exemple qu’on peut trouver — est aussi grande dans le service public que dans les hôpitaux privés à l’heure actuelle. Ça vient donc surtout d’un sous-effectif criant dans le monde hospitalier et d’un manque budgétaire."

Maggie De Block, elle, n’a pas souhaité réagir à cette nouvelle journée de manifestations.