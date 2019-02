Blocage du chantier de la prison de Haren: 80 arrestations au total

Louis fait partie des manifestants : "On est arrivé très tôt ce matin, avant que les ouvriers arrivent sur le chantier. On est plus ou moins 70, ou entre 70 et 90, et on s’est attaché avec des chaînes sur les différentes portes qui mènent au chantier. Donc il y a cinq points de blocage, comme ça on empêche toutes les entrées au chantier".

Il y a cinq points de blocage aux entrées du chantier. Les activistes sont reliés entre eux par des tubes et attachés aux grilles ainsi qu'à des dispositifs en béton au sol. Différentes banderoles ont été déployées affichant notamment : "Stop maxi-prison de Haren now". Une fanfare est également prévue.

Les raisons de cette action

Louis explique : "On est complètement contre le fait de construire une nouvelle prison. On pense que la solution carcérale n’est pas une solution. En plus de ça, ce sont 19 hectares bétonnés avec des procédés qui sont antidémocratiques. Il y a tout un débat sur le Conseil d’État qui doit rendre un avis qui n’est pas respecté par les entreprises. Du coup, pour toutes ces raisons, on met nos corps en avant pour lutter contre ce projet."

Les opposants à la prison de Haren se recrutent parmi les défenseurs du coin de nature qu'est la plaine du Keelbeek. C'est l'un des rares poumons verts de ce coin de Bruxelles et un écrin de biodiversité.

Il y a ensuite le barreau de Bruxelles. La perspective de devoir se rendre aux confins de la région, dans un quartier peu desservi en transports en commun, ne plaît guère aux avocats. La prison se trouve en outre trop loin du Palais de Justice. Le barreau craint des pertes de temps lors des transferts de détenus vers la Place Poelaert.

Le projet apparaît aussi fort coûteux aux yeux de nombreux observateurs. D'autant qu'il s'agit d'un partenariat public-privé entre le fédéral et un consortium international. Ce type de montage financier a souvent tourné à la confusion des pouvoirs publics.

Enfin, l'Observatoire International des Prisons ne croit pas à une réduction de la surpopulation carcérale grâce à la nouvelle prison. Plus on construit d'établissements pénitentiaires, plus on les remplit.

Enfin, rappelons-le, l'auditrice du Conseil d'Etat a remis un avis positif au recours des riverains contre les permis d'urbanisme et d'environnement