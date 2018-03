Blessure du sportif: quand la santé importe moins que le retour sur investissement

Au lendemain du match qu'attendaient tous les supporters de foot entre Paris et Madrid, on ne peut décemment pas être passé au-dessus du grand absent de cette rencontre: le Brésilien Neymar, arrêté pour entorse de la cheville. Ce genre de blessure, a priori mineure, cache en fait beaucoup de choses sur le statut de joueur professionnel...

Sur l'échelle des choses graves en traumatologie sportive - une échelle qui irait de 1 (le plus bénin) au 10 (le plus grave)- une entorse se retrouverait au rang 1 (ou 1,5 s'il y a une fracture osseuse associée, ce qui semble être le cas de Neymar). En cas d'entorse, c'est assez simple : il n'y a rien à dire, rien à faire. On immobilise la cheville et on attend un mois ou deux que cela se répare. Tout seul.

222 millions... pour rien ?

Cela ne fait évidemment pas le bonheur de la presse sportive qui doit faire des pages et des pages sur ce non-événement. Cela ne fait pas non plus l'affaire des dirigeants qui ont investi 222 millions d'euros pour faire venir le Brésilien au Paris Saint-Germain. Car le voilà qui se révèle inutilisable au moment le plus crucial de la saison.

Du coup, Neymar est parti pour se faire opérer au Brésil. Il voyage en compagnie du Docteur Saillant, le plus médiatique des chirurgiens de France - le plus surcoté aussi! - qui est chargé de superviser le travail. On ne connaît pas les détails de l'opération. Sans doute, voudra-t-on fixer l'os fragile avec des vis et un petit greffon, arroser le tout de facteurs de croissance. C'est juste histoire de faire quelque chose. Car, rappelons-le, ce genre de blessures ne cicatrisent jamais aussi bien que lorsqu'on laisse l'articulation en paix.

Trop cher pour s'exprimer

Le pire dans tout cette histoire, c'est que les champions de la trempe de Neymar coûtent tellement cher qu'ils ne s'appartiennent plus vraiment. Tout le monde parle à leur place: père, entraîneur, dirigeant, médecin. Ce ne sont plus des individus, ce sont des fonds de placement et on prend les décisions pour eux comme le feraient des gestionnaires de capital à risque.

Dans le cas de Neymar, on décide d'opérer dans le but non avoué de le rendre plus solide pour la Coupe du Monde et pour éviter qu'il ne joue trop d'ici là. Si ça capote, on fera appel aux assurances. Bref, ce n'est plus la santé qui importe mais le retour sur investissement. Voilà le sort de ces joueurs hors normes. Il faut être drôlement costaud mentalement et avoir autour de soi une structure familiale très solide pour ne pas perdre la boule.

Une vertèbre réparée étrangement vite

Parfois, cette pression est trop lourde à supporter. La blessure survient alors comme signal de détresse. Un fusible qui saute. Rappelons que Neymar s'est fait cette entorse tout seul, dans un geste qu'il a déjà effectué des milliers de fois sans heurts auparavant. C'est donc qu'il était dans un état de stress particulier. Déjà avant la finale de la dernière Coupe du Monde, il avait déclaré forfait pour une soi disant fracture d'une vertèbre lombaire. Or, il rejouait six semaines plus tard, ce qui n'est pas vraiment compatible avec le diagnostic. Normalement c'est trois mois de corset!

Le surmenage, principal responsable des blessures

Certes, il existe des blessures de malchance. On est à la mauvaise place au mauvais moment. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Dans la majorité des cas, les blessures surviennent en situation de surmenage. Elles sont comme le signal rouge qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture pour dire qu'on a dépassé ses capacités de résistance nerveuse.

L'entorse de Jan Vertonghen juste avant le match contre le Pays de Galles lors du dernier Euro en est le parfait exemple. Il est seul, il réceptionne une balle du pied droit comme il le fait depuis qu'il est tout petit. Et il se foule la cheville gauche. On peut difficilement invoquer la malchance dans ce cas-là. Moralité: on commet une profonde erreur en gérant les carrières de ces joueurs sans prendre en considération cette part de psychologie et d'inconscient. Une blessure est un appel à l'aide et cela ne se guérit pas seulement par la chirurgie. Ce ne sont pas des vis qu'il faut à Neymar, mais un peu de calme, de quiétude et d'intimité.