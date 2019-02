Blanc-moussis, Gilles de Binche: les carnavals sont-ils sexistes?

Mais les rôles genrés ne sont pas une norme uniforme partout où des festivités carnavalesques sont organisées. À Malmédy, par exemple, le Cwarmé laisse de nombreuses femmes prendre les traits de personnages emblématiques de sa parade comme le long-nez ou la Haguette, par exemple. "Je pense que plus de la moitié des costumes de carnaval à Malmedy sont portés par la gente féminine", affirme Fabian Marichal, président de la royale Malmédienne.

Refus catégoriques

Et si les femmes voulaient prendre plus de place ? C'est par exemple le cas d'Alexandra,une habitante de Fosses la ville qui désire devenir tambour major pour la marche de la Saint Feuillen. Sa candidature a été refusée. "Nous sommes en 2019, je le précise, mais j'entends des remarques disant qu'une femme doit rester dans sa cuisine faire sa soupe ou alors on me dit de rester dans mon jardin pour faire le tambour major toute seule pour ne déranger personne", témoigne-t-elle.

Il existe dont bel et bien des costumes "interdits" aux femmes. Et si elles décidaient de se glisser derrière des costumes interdits ? Cela retournerait d'un scénario de pure fiction pour l'organisateur du Cwarmé. "Sincèrement, on n'a jamais entendu une femme monter aux barricades pour dire 'je revendique', et donc aujourd'hui on ne s'est pas encore posé la question", ajoute-t-il.

Sexisme ou simple défense des traditions ? La question reste entière. Et visiblement le débat n'est pas encore prêt à s'inviter dans les cortèges.