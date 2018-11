Black Friday: une hausse de 12 % des transactions électroniques

Selon Worldline, leader dans la gestion des terminaux de paiement en Belgique, le Black Friday a fait bondir le nombre de transactions électroniques. "A 17h, Worldline a déjà enregistré 5,8 millions de transactions électroniques. Cela représente une hausse de 12 % par rapport à un vendredi normal (16/11)", précise la société dans un communiqué. "Le Black Friday est un événement commercial qui se répète chaque année après la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. Depuis quelques années, ce phénomène a également de plus en plus de succès en Belgique", précise Worldline.

L’année dernière à la même heure, Worldline avait enregistré 5,6 millions de transactions dans les magasins physiques et en ligne. Pour Eric Spapens, directeur marketing chez Worldline: "Nous observons que les Belges profitent de plus en plus des offres promotionnelles du Black Friday. Les commerçants et les consommateurs considèrent désormais cette journée comme l’un des événements commerciaux les plus importants de l’année".