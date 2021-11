Black Friday : quatorze jours d’actions contre la publicité en rue

Cela ne vous a peut-être pas échappé si vous vous êtes promenés dans les rues de Bruxelles ces derniers temps : des dizaines d’affiches publicitaires ont été détournées, enlevées ou remplacées par des messages poétiques, artistiques ou politiques. Des actions de ce type ont aussi été menées dans d’autres villes comme Liège.

Un symbole du consumérisme

À l’origine de ces actions : un jeu lancé par un groupe de militants à l’occasion du Black Friday, cette journée de réductions massives dans plusieurs magasins. Il s’intitule ZAP GAMES, pour "Zone Anti Pub". Nous avons contacté un des organisateurs qui nous explique : "Le Black Friday, ça représente vraiment tout ce qu’on n’aime pas. C’est un symbole du consumérisme qui incarne le modèle capitaliste".

Pendant deux semaines, ils ont donc invité ceux qui le voulaient à détourner différentes affiches dans l’espace public. Et il y en a pour tous les goûts. Certains ont inséré des poèmes, des dessins, des publicités ironiques pour de grosses voitures qui vont "brûler la planète", et même des branches d’arbres et des feuilles mortes pour faire place à la nature. Reprises sur le site internet des ZAP GAMES, une cinquantaine d’actions sont réparties par catégories et des prix seront même décernés aux plus exemplaires.