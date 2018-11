Black Friday: les bonnes affaires sans attendre vendredi

Difficile de passer à côté. Publicités dans les médias, affichages dans la rue, pop-ups sur Internet, les commerçants ne lésinent pas sur les moyens pour inciter les consommateurs à craquer pour les promotions proposées à l’occasion de ce Black Friday 2018. A l'heure où un Belge sur deux déclare vouloir faire du shopping ce vendredi, chiffre tiré d'un sondage de la Fédération du commerce et des services (COMEOS), nous avons tenté de dénicher pour vous les bonnes affaires, en prenant soin de taire les moins bonnes.

Et cette année, plus besoin d'attendre vendredi pour mettre la main à la poche. Nombre de réductions sont accessibles au public depuis ce lundi. Amazon, le plus gros site de e-commerce au monde a d'ailleurs instauré la "Black Friday Week" (semaine du vendredi noir).

Parfums, peintures, vêtements...

Dès maintenant, Sephora, l'enseigne spécialisée dans la beauté, propose, sur Internet et en magasins, 30% de réduction sur des parfums de grandes marques, Paco Rabane, Hugo Boss ou encore Yves Saint Laurent. Son concurrent, Yves Rocher, surenchérit en proposant une ristourne de -50% sur l'ensemble des produits proposés sur son site web.

Les amateurs de bricolage ne seront pas en reste. Chez Brico, toute la semaine, profitez de -30% sur toute une gamme de meubles de salle de bain, -25% sur les peintures murales et -20% sur les colonnes et accessoires de douche.

Dans les hypermarchés Carrefour, plus vous achetez, plus vous économiserez. Jusqu'à samedi, recevez un bon d'achat de 20 euros par tranche de 100 euros d'achats aux rayons multimédia, électroménager et librairie.

Chez Galeria Inno, uniquement en magasin, vous trouverez dès maintenant une sélection de produits bradés, -40% sur des valises à roulettes Samsonite et -30% sur des polos hommes de marque Lacoste.

Sur le site internet de JBC, bénéficiez toute cette semaine de réductions sur la collection hiver, jusqu'à 50% sur les vêtements destinés aux enfants comme aux parents. Chez Kiabi, on en reste à -30%, seulement le rabais s'applique cette fois à tous les produits vendus en ligne.

Le compte à rebours est lancé

En revanche, la Fnac, Apple, Samsung, Vanden Borre, Mediamarkt, Zalando ou encore Planet Parfum attendent, eux, la fin de semaine pour dégainer leurs promotions. Il va donc falloir rester aux aguets pour dégoter les bonnes affaires.

Seule certitude, chez Delhaize, uniquement ce vendredi, -10% seront appliqués sur tous les achats en ligne, avec en prime, la livraison gratuite à domicile.