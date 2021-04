Bisous, câlins et retrait du masque : les grands-parents vaccinés peuvent-ils abandonner les gestes barrière ?

En plus de cela, si être vacciné garantit presque entièrement d’être protégé contre les formes les plus graves du coronavirus, celles qui contribuent à engorger les services de soins intensifs de notre pays , il n’y a pas de risque zéro. L’efficacité de la protection offerte est donc importante mais pas infaillible, comme le confirme l’infectiologue : "On peut malgré tout avoir un résultat positif au test PCR même si on est vacciné."

La protection est maximale au moins deux semaines après la deuxième dose, avant cela, vous êtes exposé comme si vous n’aviez pas reçu le vaccin. "Cela signifie bel et bien qu’entre les deux doses, on peut être en incubation et développer des symptômes", ajoute Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc au micro de Vivacité.

Sur le site info-coronavirus.be du SPF Santé Publique, qui regroupe les réponses à des nombreuses questions au sujet du virus comme des vaccins, la réponse est formelle et devrait en décevoir plus d’un : "Même les personnes entièrement vaccinées doivent continuer à respecter les mesures." Exit donc, selon les recommandations, les dîners de retrouvailles entre grands-parents vaccinés bras dessus, bras dessous avec le reste de la famille.

À ce jour, 6,2% des Belges âgés de 18 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin nécessaires afin d’être protégé des formes graves de la maladie. Ce taux qui s’accroît un peu plus à mesure que le calendrier avance et donne espoir à des nombreux grands-parents de retrouver les embrassades avec leurs petits enfants dans un futur proche. Mais être vacciné signifie-t-il pouvoir à nouveau reprendre sa vie comme si l’épidémie de Covid-19 n’avait jamais existé dans des retrouvailles dignes de la chanson "Place des grands hommes" de Patrick Bruel ? Pas tout à fait. Deux conditions sont encore à prendre en compte malgré les deux doses administrées : l’évolution de la maladie et les règles en vigueur dans notre pays

Concrètement, tous ces pourcentages sont la réduction du risque de développer une forme symptomatique de la maladie. En d’autres termes, même si vous vous êtes fait administrer les deux doses nécessaires pour le vaccin Pfizer, il reste 5% de chances que vous contractiez une forme symptomatique du Covid-19. Néanmoins, être vacciné est bien entendu un facteur positif pour permettre aux plus âgés des Belges de reprendre une vie plus active et d’être en contact avec d’autres personnes de façon plus sûre.

Les vaccinés asymptomatiques

"Vous devez continuer à suivre les règles Corona en vigueur, à la fois pour votre propre sécurité et pour celle des autres", lit-on sur le site de SPF Santé Publique. Car si les infections symptomatiques sont largement freinées par le vaccin, rien n’empêche en revanche un vacciné de contracter une forme asymptomatique du coronavirus. Toutefois, Leïla Belkhir précise que "de plus en plus de données montrent que si on est vacciné, on a beaucoup moins de chance d’être porteur asymptomatique". Si cela est encourageant, elle recommande de maintenir la distance physique et la prudence "car le nombre de personnes vaccinées n’est pas assez élevé".

"La question de savoir si une personne vaccinée est moins susceptible d’infecter d’autres personnes fait toujours l’objet de recherches supplémentaires", est-il précisé sur le site info-coronavirus. Sur la base d’expériences menées sur des singes, la vaccination semble avoir une influence sur le nombre de jours pendant lesquels une personne est contagieuse. En outre, en influant sur les symptômes tels que les éternuements et la toux, elle aura également un effet sur la transmission." L’apport des vaccins comme frein de l’épidémie est donc indéniable mais des incertitudes subsistent. C’est pourquoi les autorités sanitaires belges comme les experts préconisent le maintien des gestes barrières.

Pourrait-on quand même imaginer des réunions entre personnes âgées ou du personnel des soins de santé vaccinés sans respect de la sécurité imposée par la pandémie ? "Entre personnes […] vaccinées, on pourrait dire qu’il est possible d’enlever le masque. Mais ces personnes ne sont jamais totalement isolées, elles voient d’autres personnes non vaccinées, vont faire leurs courses, etc. C’est pour les autres plutôt que pour elles-mêmes qu’elles doivent continuer de respecter les gestes barrières", tempère Pascal Crépey, épidémiologiste à l’Ecole des hautes études en santé publique à Rennes, interrogé par l’Obs.

L’importance de la transmission dans l’apparition de variants

De plus, freiner la transmission réduit les potentielles mutations du virus. Lorsqu’il se transmet, le SARS-CoV-2 mute pour survivre et être plus "performant". "Ce genre de mutation est assez connue pour tous les virus, surtout ceux qui ont tendance à muter comme le virus de la grippe qui peut se transmettre plus rapidement en fin d’épidémie", avait d’ailleurs précisé le virologue et ancien recteur de l’ULiège Bernard Rentier lors de l’apparition du désormais célèbre variant britannique.

Les variants présentent des caractéristiques différentes du coronavirus observé lors des premières analyses de la maladie. À chaque nouvelle forme du virus revient alors la même question : les variants menacent-ils l’efficacité du vaccin ? Potentiellement, répond le virologue liégeois.

C’est pour cette raison que les laboratoires qui ont développé les doses livrées en grand nombre dans de nombreux pays analysent au jour le jour ces nouvelles formes du virus. Jusqu’à présent, Pfizer a toujours assuré que son traitement n’était pas menacé par les variants connus. Même chose pour Moderna. L’université d’Oxford qui a participé développement du vaccin AstraZeneca a de son côté annoncé qu’il présente une "efficacité modérée" pour combattre le variant sud-africain.

Ces formes variables du virus sont aussi potentiellement plus menaçantes pour les catégories d’âge inférieures à 65 ans. On constate par exemple que depuis février-mars, l’âge moyen des patients admis aux soins intensifs a été réduit de 11 ans. Le centre de crise estime que ce changement peut être dû à la vaccination, d’une part, mais aussi à l’agressivité potentiellement accrue du variant britannique.