Biodiversité : la loutre signe son grand retour en Wallonie

L’animal a été identifié grâce à un cliché capturé, à la mi-février, par un appareil photo automatique installé par le WWF sur un site naturel en bord d’Ourthe, dans la région de Saint-Ode, en province de Luxembourg.

La loutre n’avait plus été aperçue depuis deux ans. On estime qu’il y aurait à présent entre cinq et vingt individus sur le territoire wallon. C’est un début.

La loutre a déjà fait son retour en Flandre ainsi qu’aux Pays-Bas.