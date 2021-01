Biodiversité en Flandre : le nombre de reptiles et d'amphibiens diminue à cause des chaleurs de 2020

Les populations de grenouilles, de lézards et de serpents ont souffert de la chaleur et de la sécheresse de 2020, a indiqué lundi l'association flamande pour la protection de la nature Natuurpunt dans un communiqué. La chaleur a rendu plus difficiles tant l'hibernation que la reproduction de ces animaux.

Bien que l'hiver 2019-2020 ait été en moyenne trois degrés plus chaud que la normale, selon les données de l'Institut royal de météorologie (IRM), cela n'avait pas sorti prématurément un nombre inhabituel d'amphibiens ou de reptiles de leur hibernation.