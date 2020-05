Biodiversité : 39 organismes unissent leurs forces et créent une plateforme pour peser sur les décisions politiques

"Sauvons la biodiversité, ensemble et maintenant !". Ce slogan, c’est celui d’une campagne de communication, menée pour la première fois, par 39 organismes et leurs experts qui ont décidé d’unir leurs forces et de fonder le mouvement "#EnsemblePourlaBiodiversité".

Cette nouvelle plateforme, lancée ce 22 mai dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité, s’inscrit au-delà des clivages "institutionnel ou communautaire".

Elle regroupe des universités, des chercheurs, ONG internationales, associations de défense de l’environnement, zoos, parcs naturels, musées et jardins botaniques mais aussi des acteurs locaux et des acteurs institutionnels comme les communes ou les autorités wallonnes, bruxelloises, flamandes et fédérales "qui partagent la même conviction" : celle "qu’il faut agir maintenant, sans plus attendre".

Pourquoi ce mouvement ?

Ces 39 organismes qui luttent, chacun à leur niveau, se rassemblent d’abord autour d’un constat, qu’ils jugent "indéniable".

"En 40 ans, nous avons perdu 60% des populations d’animaux sauvages de la planète, victimes de la destruction de leurs habitats, de l’urbanisation, de la surexploitation des ressources, de l’élevage industriel et de la surconsommation. Et ce processus va en s’accélérant. En 2050, si nous ne changeons rien, il n’y aura plus que 10% des terres qui auront échappé à l’activité humaine. Un refuge bien trop petit pour sauvegarder les animaux, plantes et leurs milieux de vie !", détaille la plateforme.

Et pour ces organismes, la biodiversité peut être une solution. Notamment pour faire face à la crise actuelle du coronavirus. "Perte de biodiversité, changements climatiques et bien-être humain sont étroitement liés. Nuire à la biodiversité, c’est nuire à nous-mêmes. La crise que nous traversons actuellement en est un exemple très concret. La biodiversité peut être une solution, non seulement pour réguler et s’adapter aux changements climatiques mais aussi pour améliorer notre santé. Pensons aux formidables pièges à CO2 que sont les forêts et les océans et à tous les médicaments qui sont encore à découvrir dans la nature".

Urgence

La création de ce mouvement "#EnsemblePourlaBiodiversité" est également justifié par "l’urgence de la situation". "En posant des gestes et des actes favorables à la biodiversité, on peut changer ses habitudes et encourager des modes de production et de consommation durables. Mais pour avoir une chance d’inverser la tendance, il faut agir ensemble et maintenant", justifie la plateforme.

C’est donc un vaste élan que le collectif veut pouvoir générer afin de créer un mouvement "capable de souffler le vent du changement, de s’installer dans le temps et de pouvoir ainsi peser sur les décisions".

Dans cette perspective, la prochaine Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations-Unies qui sera organisée en Chine en 2021 sera importante. Certains membres du mouvement seront d’ailleurs amenés à coordonner et à défendre la position belge lors de cette "COP Biodiversité".

Une campagne commune : "Sauvons la biodiversité, ensemble et maintenant !"

Pour donner de la visibilité à ce nouveau mouvement, la coalition a créé un site internet : www.ensemblepourlabiodiversite.be. Une plateforme sur laquelle on retrouve des petits explicatifs de gestes simples, individuels ou participatifs, pour contribuer à la préservation de l’environnement. Des gestes qui sont "validés scientifiquement, bien loin du greenwashing", précise la plateforme.

L’objectif de la première campagne, intitulée "Sauvons la biodiversité, ensemble et maintenant !" est d’inciter les citoyens à adopter un ou plusieurs de ces gestes et à motiver d’autres personnes à en faire de même.

Ce 22 mai, journée internationale de la biodiversité, ainsi que les jours suivants, la campagne sera visible sur les réseaux sociaux. La communication est axée autour de "la biodiversité, de son rôle crucial et des menaces qui pèsent sur les animaux, les plantes et leurs milieux de vie".

Des actions concrètes sont également proposées partout en Belgique sur le site www.ensemblepourlabiodiversite.be.