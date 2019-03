Binche en archives: comment le carnaval a-t-il évolué à travers les époques?

Alors que les rues Binchoises sont investies en ce Lundi Gras par les "jeunesses", dans les maisons, on prépare tout pour LE grand jour, celui où le roi-gille sera de sortie dans son habit traditionnel, le Mardi-Gras. Une tradition immuable depuis plus de 150 ans au moins, et qui tire son origine de pratiques beaucoup plus anciennes selon l'historien local Samuel Glotz. Ce qui ne veut pas dire qu'on fête le carnaval aujourd'hui exactement de la même façon qu'il y a un siècle ou même qu'il y a quelques dizaines d'années... Petit tour en archives sur les évolutions de ce carnaval traditionnel de Binche.

1. Carnaval 1930: hauts chapeaux et batailles de vessies Première évidence: le carnaval est déjà très populaire à l'époque. Mais ce qui frappe sans doute en premier, c'est la hauteur des chapeaux en plumes d'autruche, très nombreux, qui retombent beaucoup moins à l'époque. C'est un des éléments du costume qui a le plus varié à travers les époques. Car à part la grosseur des lions, le costume, la barrette, la collerette sont finalement déjà très semblables à celles d'aujourd'hui. Les plus attentifs remarqueront juste une disposition des cloches un peu différente sur l'apertintaille. Deuxième élément frappant, le "domino", accessoire qui revient à la mode ces dernières années, présent partout dans le public, mais surtout ces batailles à coups de vessies de porc gonflées, comme on en utilise lors du combat du Lumeçon, au Doudou montois. Enfin, on remarquera qu'il n'y avait besoin à l'époque ni de policiers ni de barrières pour contenir le public...

2. Carnaval... d'été 1947: les gilles de sortie un dimanche de juin Sur ces images amateur, sans son, partagées par le groupe "Binche, d'antan à nos jours" via l'historien local Frédéric Ansion, la liesse d'après-guerre est évidente. La foule paraît très enjouée, les rondes endiablées, même s'il faut se méfier de la vitesse du film qui accélère les mouvements. On remarquera qu'une tribune métallique a été installée pour la première fois sur la Grand'Place pour le cortège, alors qu'aujourd'hui, seul les balcons de l'Hôtel de Ville et des immeubles environnants permettent d'avoir une vue privilégiée. Mais surtout, les tenues assez légères laissent penser qu'il s'agit de ce qu'on a appelé... le carnaval d'été. Une "évocation" organisée le dimanche 22 juin 1947, en l'honneur du festival mondial du film et des beaux-arts organisé à Bruxelles sous le patronage du gouvernement belge, afin que les Américains d'Hollywood puissent admirer les gilles. On reconnaît en effet l'acteur-vedette de l'époque Fernand Gravey au balcon de l'Hôtel de Ville....

3. Carnaval 1956: si loin, si proche Si ce n'est la forme des chapeaux, encore un peu plus allongée qu'aujourd'hui, mais déjà plus proche... et le commentaire très révérencieux, on pourrait quasiment se croire dans un carnaval contemporain, tant le déroulement est proche.

4. Expo universelle de 1958: la dernière sortie des Gilles de Binche hors de leurs remparts A l'expo universelle de 1958. - © Vivre Ici, Collection F. Ansion C'est peut-être le changement le plus radical: même si ça restait assez exceptionnel, il arrivait que le gille porte son habit à d'autres moments que le Mardi Gras (voir 1947), mais aussi en-dehors de ces murs. Ca avait été le cas pour le centenaire de la Belgique, pour un événement international à Munich, ce sera le cas pour l'exposition universelle de 1958. Mais ce sera la dernière, les gilles binchois ayant fait le voyage étant revenus plutôt déçus de l'expérience. Dorénavant, la seule sortie autorisée du Gillle sera le mardi-Gras, dans sa cité.

5. Carnaval 1969: déjà le Plus Oultre, encore les vessies La fin en apothéose du carnaval, avec le Plus Oultre qui s'illumine à la fin du cortège aux lumières, est déjà bien là, avant de connaître sa version "moderne". Mais on constate aussi que les batailles de vessie n'ont toujours pas disparu! Suivront les étudiants en tabliers blancs, parfois un peu remuants, avant que les students ne décident de déserter l'événement....

6. Carnaval 1978: couturières et Mamzelles Les louageurs continuent aujourd'hui à ajuster les costumes de gilles, qui seront à chaque fois portés pour la première fois à Binche, puis loués dans les autres carnavals de la région. Mais il est bien loin le temps décrit dans le commentaire où l'on employait dans la région 3.000 personnes, réparties dans plusieurs dizaines d'ateliers, dans le secteur de la confection. Ce qui représentait le quart de la production nationale. Autre évolution: même si elles n'ont pas complètement disparus, les "Mamz'elles", c'est-à-dire les membres des sociétés de gilles qui se déguisaient en femme le Dimanche Gras, n'ont plus vraiment la cote, et ont fait place à des déguisements plus chatoyants...