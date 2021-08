Bilan positif pour le tourisme dans les cantons de l'Est

Alors que la fin des vacances scolaires approche, l'agence du tourisme des Cantons de l'est a mené une enquête en ligne auprès de 193 hébergements touristiques.

Il ressort de cette enquête que de nombreux hébergements touristiques ont affiché complet, malgré les circonstances compliquées. "Comme l'an dernier, de nombreux belges ont (re-)découvert les Cantons de l'Est, le plus souvent à pied ou à vélo pour profiter de la nature", indique l'agence du tourisme.

"75% des appartements de vacances ont été occupés de 80% à 100% du temps. En ce qui concerne les hôtels et les chambres d'hôtes, le nombre de visiteurs est légèrement inférieur ; en effet, 70 % des propriétaires qui ont répondu à l'enquête évoquent un taux de remplissage de 70% à 90%", ajoute l'agence du tourisme qui explique l'engouement pour les séjours en appartements ou meubles de vacances par le contexte "corona" et une volonté de rester en bulle.

Inondations : fermetures temporaires

Les inondations de la mi-juillet ont également eu des conséquences sur le tourisme dans l'est du pays. Certains établissements ont d'ailleurs dû fermer temporairement, leurs portes mais peu ont subi des dommages permanents à leur infrastructure, selon l'agence du tourisme. "80% des hôtels et chambres d'hôtes ont également déclaré avoir enregistré des annulations suite aux inondations."

Même si les voyages vers l'étranger et depuis l'étranger étaient à nouveau permis, les principaux touristes étaient des couples et des familles provenant de Flandre, de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquels se sentaient plus en sécurité en vacances à l'intérieur de leur pays. Les visiteurs allemands et des Pays-Bas ont été moins nombreux que d'habitude.

Une fois encore, les visiteurs ont opté pour des activités, telles que la randonnée à pied et à vélo, les sorties en famille ou en lien avec la gastronomie. Le VTT a gagné du terrain avec plus de 1.000 vététistes qui ont fréquenté le nouveau challenge "Stoneman Arduenna".

"Contrairement aux hébergements touristiques, les sites d'excursion outdoor sont mitigés quant à leurs chiffres touristiques de l'été. Les musées et loisirs d'extérieur ont enregistré moins de visiteurs dans l'ensemble, tandis que les activités d'intérieur à caractère ludique tirent leur épingle du jeu", détaille l'agence du tourisme.

La météo capricieuse, n'a pas motivé les voyageurs de dernière minute à venir visiter l'est du pays.