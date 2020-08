Alors que le rebond de l’épidémie s’observe depuis quelques semaines en Belgique, le centre interfédéral de crise a décidé de reprendre l’organisation de conférence de presse trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 11h afin de suivre l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, Sciensano a décidé, dès ce vendredi, d’ajouter de nouvelles données d’analyses afin d’avoir une vue d’ensemble plus précise sur la situation sanitaire. En effet, désormais l’institut fournira la répartition du nombre de cas par province ainsi que le taux de positivité, c’est-à-dire le nombre de cas testés positifs par rapport au nombre de tests réalisés. Depuis le début du rebond de l’épidémie on constate que, progressivement, les capacités de testing augmentent et plus de tests sont réalisés quotidiennement. Toutefois, cette nouvelle donnée devrait permettre de déterminer quelle incidence cela a sur l’augmentation des cas en Belgique.

Vous pouvez suivre en direct la conférence de presse dès 11h.

►►► Lire aussi : bilan du coronavirus en Belgique ce 7 août : 858 nouvelles contaminations enregistrées par rapport au dernier bilan

►►► Lire aussi : suivez au jour le jour les chiffres de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique

Le nombre d’infection au coronavirus est de 550 nouveaux cas en moyenne par jour soit 3852 nouveaux cas enregistrés sur les sept derniers jours. Une semaine augmentation de 46%

Au niveau national, la croissance ralentie. On passe d’un doublement à une augmentation d’environ 50%.

Mais au niveau local cette tendance est variable : à Anvers, on constate une hausse actuellement ramenée à 10%. Ce qui est certainement le résultat des effets des mesures prises. En revanche à Bruxelles on remarque une augmentation soutenue de 150% par semaine. On constate une baisse des moyennes hebdomadaires en Flandre et au Limbourg.

Les admissions sont stables : 24 admissions par jour en moyenne donc 278 patients nouvelles hospitalisations dont 65 en soins intensifs.

Les chiffres des décès sont stables également : 18 personnes sont décédées du coronavirus sur une semaine soit 2.6 par jour.

La situation n’est pas aussi dramatique que pendant la première vague comme on peut le constater avec les chiffres des nouvelles admissions et le cas des maisons de repos.

Mais on constate un grand nombre de cas confirmés cela se vérifie notamment avec augmentation de la capacité de tester et recherche des contacts mais l’augmentation est bien réelle et ce n’est pas seulement dû à l’augmentation des tests. Le virus circule dans la population. "Le virus est tout aussi dangereux qu’en mars et donc pourrait entraîner les mêmes problèmes qu'en mars si nous le laissons aller. Sans moyens efficaces de protéger la population à risque nous devons faire tout ce que nous pouvons pour casser les chaînes de transmissions", a indiqué Frédérique Jacobs, porte-parle du centre interfédéral de crise.