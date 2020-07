Bilan du coronavirus en Belgique ce 9 juillet : les contaminations sont en légère hausse avec une moyenne de 86 cas par jour

Ce jeudi 9 juillet, l’institut Sciensano rapporte une légère hausse des contaminations avec une moyenne de 86 nouveaux cas sur les sept derniers jours, alors que l’OMS alerte sur l’accélération de l’épidémie. C’est une hausse de 1% calculée sur base des données consolidées. La moyenne était de 85,1 nouvelles contaminations la veille.

Ce jeudi on compte un total de 62.210 cas en Belgique. On compte 10,4 cas pour 100 habitants au cours des 14 derniers jours. Rappelons que l’Europe a décidé comme "zone sûre", une zone dans laquelle le taux de contamination est stable ou en recul, ou dans laquelle la situation épidémiologique s’avère "comparable ou meilleure" que celle observée en Europe – c’est-à-dire avec une incidence comprise entre 16 et 20 nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants sur une période de deux semaines.

On déplore ce jeudi 9778 décès depuis le début de l’épidémie. Soit deux de plus que la veille. Les chiffres des décès semblent continuer à diminuer. Il y a en moyenne 3,4 décès par jour sur la dernière période de sept jours, du 29 juin au 5 juillet (données consolidées).

►►► Lire aussi : coronavirus : pas plus claire mais plus "précise", pourquoi Sciensano a changé sa méthode