Bilan du coronavirus en Belgique ce 22 juillet : une moyenne de 184 cas, un chiffre en hausse de 89%

Ce mercredi 22 juillet le nombre de nouvelles contaminations continue d’augmenter en Belgique. L’institut Sciensano a annoncé une moyenne de 184,3 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur une période d’une semaine, entre le 12 et le 18 juillet, soit une hausse de 89% par rapport à la période précédente.

Le total de cas en Belgique s’élève à 64.258 soit 164 nouvelles contaminations par rapport au dernier bilan. Un nombre un peu moins élevé que ces derniers jours, mais qui est lié à "l'effet week-end": sont principalement enregistrés le mardi et communiqués le mercredi les chiffres de samedi et dimanche. Si on le compare aux chiffres habituellement communiqués le mercredi, c'est un augmentation beaucoup plus importantes que les autres semaines (91 le 15 juillet, 65 le 8 juillet).

On compte également un total 18.001 personnes hospitalisées à cause du coronavirus depuis le début de l’épidémie soit 5 de plus par rapport au dernier bilan. Mais ce chiffre pourrait encore devoir être mis à jour.

Ce jeudi un Conseil national de sécurité devrait avoir lieu. Il devait acter la phase 5 du déconfinement mais un comité de concertation ayant eu lieu ce mardi a d’ores et déjà décidé que nous resterons en phase 4. De plus des mesures renforcées devraient être prises.