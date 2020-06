Bilan du coronavirus en Belgique ce 11 juin : le nombre de cas stagne, aucune raison de s'inquiéter selon le virologue Steven Van Gucht

Comme chaque jour, Sciensano dévoile les chiffres liés à la pandémie du coronavirus.

Le mercredi 10 juin, 142 nouveaux cas ont été rapportés. 78 patients résident en Flandre, 34 en Wallonie et 30 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 59.711.

La situation se présente comme suit :

Au total, 482 patients sont actuellement hospitalisés . 19 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.

. 19 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Au total, 99 patients se trouvent en soins intensifs , soit une diminution de 3 patients au cours des 24 dernières heures.

, soit une diminution de 3 patients au cours des 24 dernières heures. 16.453 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 61 au cours des 24 dernières heures.

et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 61 au cours des 24 dernières heures. 9636 décès au total ont été rapportés , soit une augmentation de 16 décès au cours des dernières 24 heures. Des décès des dernières 24 heures, 8 ont eu lieu à l’hôpital, 8 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 88% a été confirmé par un test COVID-19.

, soit une augmentation de 16 décès au cours des dernières 24 heures. Des décès des dernières 24 heures, 8 ont eu lieu à l’hôpital, 8 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 88% a été confirmé par un test COVID-19. Sur les 9636 personnes décédées, 49% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.

Le fait que le nombre de contaminations au nouveau coronavirus stagne ces deux dernières semaines n'est pas source d'inquiétude, selon le virologue Steven Van Gucht. "Il serait aussi étrange que le déconfinement n'ait pas d'impact", dit-il selon une dépêche.

142 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures, contre 132 la veille, 89 mardi et 154 dimanche. Les chiffres sont en moyenne aussi élevés cette semaine que la semaine dernière (120 par jour environ). Le nombre stagne ces deux dernières semaines. "Aucune raison de s'inquiéter", assure Steven Van Gucht. "Ce n'est pas inattendu. Nous avons élargi nos contacts et il serait aussi étrange que le déconfinement n'ait aucun impact." Le virologue souligne également que les contaminations ces deux dernières semaines sont nettement inférieures aux semaines précédentes. De plus, d'autres indicateurs, comme le nombre total d'admissions et les patients en soins intensifs, diminuent clairement.

"Cela peut signifier que le système de traçage commence à bien fonctionner que nous détectons moins de cas graves (qui ne passent pas par les hôpitaux)", indique Steven Van Gucht.

Consultez le rapport sur la situation épidémiologique nationale du coronavirus.

De nouvelles infections continuent d’être diagnostiquées sur notre territoire, mais les tendances sont en baisse. Tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres.

Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par ce lien. Suivre l’évolution d’une telle épidémie se fait sur base de tendances.