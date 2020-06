Bilan du coronavirus ce 25 juin : 109 nouvelles contaminations et 4 décès sont à déplorer

En Belgique, la diminution des courbes de la propagation du virus se poursuit. C’est la raison pour laquelle l’institut Sciensano modifie la récolte des chiffres liés à la pandémie. "Désormais, l’accent sera mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers", explique Sciensano. Pour rappel, Sciensano ne publie plus les chiffres tous les jours mais du mardi au samedi.

Au cours du dernier bilan on comptabilisait un total de 9722 décès. On en compte 9726 ce jeudi, soit une augmentation de 4 décès par rapport au dernier bilan de Sciensano. On compterait une moyenne de 6 décès journaliers durant la dernière période de sept jours.

La veille on déplorait 60.898 contaminations à travers le pays. Ce jeudi on en dénombre 61.007 soit 109 nouvelles contaminations par rapport au précédent bilan. Sciensano parle d’une moyenne de 93 contaminations journalière sur une période de sept jours.