Bilan du coronavirus ce 25 juillet : plus de 215 nouvelles contaminations par jour en moyenne, en hausse de 63%

La moyenne des nouvelles contaminations au coronavirus s’est établie à 215,6 cas quotidiens entre le 15 et le 21 juillet, soit une augmentation de 63% par rapport aux sept jours précédents, selon les dernières données publiées samedi matin par l’Institut de santé publique Sciensano.

L’augmentation des nouvelles infections est dès lors moindre que vendredi où une hausse de 89% était constatée, avec une moyenne de 215,6 nouvelles contaminations par jour entre le 15 et le 21 juillet. Les chiffres sont toutefois certainement influencés par le 21 juillet, un jour férié.

"De manière générale, au niveau national, on observe une augmentation progressive et marquée qui s'accélère de jour en jour, malgré les mesures mises en place", souligne le SPF Santé. En une semaine, la moyenne du nombre de nouveaux cas diagnostiqués a doublé. La hausse est constatée dans presque toutes les provinces et concerne tous les groupes d'âge. Avec 406 nouveaux cas en sept jours, la commune d'Anvers est celle qui compte le plus de nouvelles contaminations.

Entre le 15 et le 21 juillet, 1509 nouvelles infections ont été détectées. Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. "Parmi ces 1509 nouveaux cas, 1083 (72%) étaient rapportés en Flandre, 312 (21%) en Wallonie, et 114 (8%) à Bruxelles", indique l'institut.

"Cette augmentation est perçue dans presque toutes les provinces et concerne tous les groupes d’âge pour la Belgique", indique Sciensano.

La Belgique compte au total 65.199 cas confirmés de Covid-19, soit 352 de plus que vendredi.

Les hôpitaux soignaient vendredi 218 patients atteints du coronavirus. Vingt-huit admissions à l’hôpital ont été enregistrées et 25 sorties. Les soins intensifs accueillaient 41 patients (+1), dont 17 nécessitaient une assistance respiratoire. On constate une augmentation de 25% des hospitalisations en moyenne par rapport à la semaine précédente avec une moyenne de 12,1 hospitalisations par jour sur les sept derniers jours.

Depuis le début de l’épidémie, la Belgique a déploré le décès de 9817 patients (+5). Là encore, on constate une augmentation du nombre de décès avec 2,6 décès par jour sur la dernière période de sept jours, soit une augmentation de 50% en moyenne.

Le taux de reproduction, c’est-à-dire le nombre de personne que contaminera un individu positif au Covid-19 est de 1,449 en moyenne entre le 18 et le 24 juillet.

Il est difficile de tirer des conclusions sur les derniers jours, en raison du long week-end du 21 juillet. Néanmoins, on observe que la Flandre reste la province la plus touchée, notamment à Anvers, dans le Limbourg et en Flandre occidentale, même si le virus continue de circuler sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, en Wallonie, dans le Hainaut et à Liège on constate une augmentation visible des cas. A Bruxelles, on constate une légère augmentation même si de manière générale la situation est relativement stable.