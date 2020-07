Bilan du coronavirus ce 15 juillet : la moyenne des nouveaux cas est en hausse de 8%

Ce mercredi 15 juillet, Sciensano note 8% de nouvelles contaminations en moyenne sur la période du 5 au 11 juillet. On déplore donc 91 nouvelles contaminations par rapport au dernier bilan, sur base des chiffres bruts (et donc pas sur les données consolidées qui interviendront d’ici trois jours). Sur cette période on note une moyenne de 96 nouvelles contaminations par jour.

La plupart des nouvelles contaminations interviennent dans la population active située entre 20-60 ans. Ce qui s'explique notamment par le fait que ce soit la population la plus exposée.

Si toutes les communes sont exposées à cette hausse, la province d'Anvers, du Limbourg et de Liège sont les zones les plus touchées.

9788 personnes sont décédées depuis le début de la crise du coronavirus. Soit un décès supplémentaire par rapport au dernier bilan, mais à nouveau les données des trois derniers jours n’ont pas encore été consolidées. Mais sur la période du 5 au 11 juillet, on note une moyenne de 1,6 décès par jour. Un chiffre en diminution de 59%.

On compte également 18 hospitalisations supplémentaires par rapport au dernier bilan, sur base des données brutes. 17.917 ont été admises à l’hôpital pour cause du coronavirus.

Le taux de reproduction est de 0,86. Ce qui signifie qu’une personne infectée risque de contaminer 0,86 personne.

Alors que les nouvelles contaminations se poursuivent, un nouveau Conseil national de sécurité se réunit ce mercredi dès 8 heures. Il devrait prendre les mesures pour entrer dans la 5e phase du déconfinement.