Bilan coronavirus du 4 avril en Belgique: 140 nouveaux décès, 503 nouvelles hospitalisations pour un total de 5.678, 1.245 aux soins intensifs

Le Centre de Crise a tenu ce samedi 4 avril sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Sur les dernières 24h:

Nombre total de cas: 18431 : + 1661 en 24h ( 831 en Flandre, 652 en Wallonie, 162 à Bruxelles, 16 non localisés).

: + en 24h ( en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, non localisés). Hospitalisations: 5678: + 503 patients en 1 jour.

+ patients en 1 jour. Au total, 1245 patients se trouvent en soins intensifs: + 40 patients en 24h

patients se trouvent en soins intensifs: patients en 24h Nombre de guérisons: 3247 : + 375 en 24h.

: en 24h. Décès: 1283 : + 140 en 24h.

"Le nombre de décès et d'hospitalisations reste élevé. Et la situation dans les hôpitaux est difficile même si elle reste gérable pour le moment. IL est donc important de continuer à tenir bon et de respecter les mesures, dont certaines ont été précisées" ont communiqué les autorités.