Bilan coronavirus en Belgique du 21 juillet : hausse des hospitalisations, 201 nouveaux cas, +79% sur 7 jours

Ce mardi 21 juillet, le nombre de cas de coronavirus continue sa montée en Belgique, avec une hausse des hospitalisations, à tenir attentivement à l’œil. 201 nouveaux cas ont été rapportés depuis la veille , à ventiler selon leurs dates de diagnostic

, à ventiler selon leurs dates de diagnostic La moyenne journalière, calculée sur une période de 7 jours (du 11 au 17 juillet), a atteint 175.1 cas , soit une hausse de 79% par rapport aux 7 jours précédents (du 4 au 10 juillet).

, soit par rapport aux 7 jours précédents (du 4 au 10 juillet). Le taux de reproduction R, qui flirte autour de 1 depuis quelques jours, a maintenant clairement dépassé ce seuil : au 20 juillet, il se situait en 1.08 et 1.6 (intervalle de confiance à 95%), avec une valeur médiane de 1.32. Pour rappel, au-delà de 1, une personne malade contamine au moins une autre personne, ce qui permet au virus de circuler plus activement. ►►► Pour une vision plus large de l'évolution des chiffres en Belgique, consultez nos graphiques interactifs mis à jour en temps réel Au niveau des hospitalisations et des décès, qui ne subissaient jusqu’ici par de remontée significative, les chiffres montrent qu’il faut commencer à surveiller de près ces indicateurs. Il est pour l’instant difficile de tirer des conclusions des tendances, vu que les chiffres sont très petits, et que donc la moindre variation prend vite statistiquement de l’importance. Pour l'instant, les moyennes journalières sur 7 jours (qui n'intègrent pas les chiffres des derniers jours, non-consolidés) ne permettent pas de voir un sursaut récent dans les chiffres, il faut donc analyser ces chiffres quotidiens non-consolidés. Hospitalisations : +50% sur une semaine En prenant en compte les comptages (non-définitifs) des derniers jours (qui ne sont donc pas intégrées dans les moyennes journalières de Sciensano, je me répète, mais c'est important), on constate une hausse des hospitalisations. Ces trois derniers jours (du 18 au 20 juillet) cumulent 50 nouvelles admissions. Par rapport à la semaine passée, on observe donc une augmentation de 50% des hospitalisations : 94 cas ces 7 derniers jours, par rapport à 68 cas la semaine passée. Même avec des chiffres non-consolidés, la hausse est marquée. Les chiffres des prochains jours nous diront si cette hausse se confirme.

Pour les décès, on compte 17 décès pour la semaine du 13 au 19 juillet, soit une augmentation de 4 décès (30%) par rapport à la semaine précédente (13 décès). Si proportionnellement, l'augmentation est importante, en chiffres absolus, on ne peut pas encore dire si cette hausse est significative ou non.

D'ici quelques jours, la vue sur les chiffres récents devraient être plus précise, Sciensano ayant demandé aux hôpitaux et laboratoires que les résultats des tests soient transmis plus rapidement, idéalement "dans l'heure", a communiqué le centre de crise dans sa conférence de presse du 20 juillet.