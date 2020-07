Bilan coronavirus en Belgique ce 18 juillet : 261 nouveaux cas diagnostiqués, +46% dans la moyenne hebdomadaire

Bien que les chiffres ne soient pas encore totalement consolidés, la mise à jour des données journalières montre clairement une augmentation significative des cas depuis le début de semaine. Lundi, on comptait 219 cas, mardi, 185 et mercredi 202. Des chiffres encore appelés à évoluer avec les nouveaux rapportages des prochains jours.

Une "bataille" d’experts entoure ce regain de l’épidémie, l’épidémiologiste Marc Van Ranst parlant de "début de deuxième vague", comparant les chiffres de ce lundi à ceux de la mi-mars, lorsque la première vague s’annonçait, tandis qu’Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral coronavirus est plus prudent, parlant de "vaguelette" qui se profile, et insistant sur le fait que la majorité des cas sont asymptomatiques et peu sévères. Comme le reconnaît Marc Van Ranst, la situation actuelle n’est pas comparable à celle de début d’épidémie, la Belgique ayant des capacités de testing et suivi de contacts bien meilleures. Étant dans une période de vacances, tout l’enjeu sera de retracer efficacement les chaînes de contagion.

Une deuxième vague n’est pas une fatalité! Si chaque province et chaque commune déploient des actions ciblées rapides, et si nous faisons tous deux fois plus attention pendant les 15 prochains jours, on peut éteindre ce début de feu... #tousensemble

Mais, autant du côté des politiques que des experts, l’appel à la prudence est lancé. Le virus n’a jamais disparu de la population, rappelle Maggie De Block, se propageant silencieusement durant ce début d’été, et pouvant profiter d’évènements dits "super-propagateurs", où des contacts prolongés, en intérieur, entre individus permettent une contagion plus rapide. Un relâchement des mesures de distanciation et d’hygiène a été constaté dans la population belge, ce regain de l’épidémie doit nous rappeler à toutes et tous de continuer nos efforts, porter le masque autant que possible en dehors de son domicile et maintenir la distance de 1.5m.

Sous l’impulsion de Jan Jambon, l’augmentation de nouveaux cas étant plus importante en Flandre, Sophie Wilmès a convoqué un comité de concertation ce dimanche. Le prochain CNS devrait avoir lieu jeudi 23 juillet.

Un rapport épidémiologique sera publié dans les prochaines heures, et permettra une analyse plus fine de la situation, notamment pour les cas selon les provinces et les hospitalisations, qui pour l’instant, restent stables et basses.