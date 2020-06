Bilan coronavirus en Belgique au 9 juin : 89 nouveaux cas, 13 décès, et 16 hospitalisations

A ce jour, un total de 59.437 cas confirmés ont été rapportés ; 33.450 cas (56%) en Flandre, 18.848 (32%) cas en Wallonie, et 6086 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1053 cas (2%)

16 personnes sont entrés à l’hôpital et 9 ont pu quitter celui-ci.

On compte toujours 573 lits occupés dont 115 en soins intensifs.

Les 13 décès du jour ont eu lieu à l’hôpital, aucun en maisons de repos et de soins.

Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par ce lien. Suivre l’évolution d’une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Entre début mars et le 8 juin, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s’élève à 602.856. Depuis le 10/04, 355.657 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.