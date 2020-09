Bilan coronavirus du 27 septembre : le taux de contamination sur 14 jours atteint près de 170 cas pour 100.000 habitants

Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort d'au moins 9.974 personnes en Belgique depuis le début de l'épidémie. Les décès n'augmentent pas significativement ces dernières semaines.

Le taux de reproduction (période du 19 au 25 septembre) s'élève à 1,353 (intervalle de confiance : 1,232 -1,481)

Situation par province

Selon le dernier rapport épidémiologique du 26 septembre, le nombre de cas augmente dans toutes les provinces, les croissances les plus importantes (sur 14 jours) étant constatées à Namur (+66%), le Hainaut (+59%) et les Brabants flamand et wallon (+55% et +56% respectivement). A l'inverse, le Limbourg (+9%) et les provinces de Flandre occidentale et orientale (+14% et +17%) ont la croissance la moins rapide.

Le taux de reproduction (du 19 au 25 septembre) dépasse (ou frôle, dans le cas de la Flandre occidentale) le seuil de 1, même dans les estimations les plus basses. C'est Namur qui possède Rt le plus élevé, avec 1,400, suivi par le Hainaut (1,328) puis le Brabant flamand (1,235).

La méthodologie de Sciensano pour calculer ce Rt par province est basée sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire, contrairement au Rt national qui se base lui surtout sur les hospitalisations.

Autre indicateur de l'évolution de la situation, le taux de positivité des tests, c'est-à-dire le nombre de cas détectés sur l'ensemble des tests menés. Il atteint, ou dépasse, le seuil de 5%, considéré comme critique par l'OMS, en Hainaut (5%), à Liège (6.4%), en Brabant wallon (6%) et à Bruxelles (9.5%). Vu le taux très élevé à Bruxelles, des mesures supplémentaires ont été prises ce 26 septembre : fermeture des bars à 23h, rassemblements nocturnes interdits.