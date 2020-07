Bilan coronavirus du 20 juillet : 187 cas rapportés en 24 heures, une moyenne de 154 cas, en hausse de 66%

Les tendances à la hausse des cas de coronavirus en Belgique se poursuivent : ce lundi 20 juillet, selon le tableau de bord de Sciensano, on a enregistré 187 nouveaux cas par rapport à la veille, qui doivent encore être ventilés entre les différentes dates de diagnostic. C’est un peu moins que les jours précédents, mais c’est dû à "l’effet week-end", qui fait que moins de rapports parviennent à Sciensano les samedi et dimanche. C’est par contre nettement plus que les précédents dimanche (101 le 13 juillet, et 107 le 6 juillet), et c’est surtout au-dessus de la moyenne calculée sur les chiffres consolidés, soit du 10 au 16 juillet.

Cette moyenne se monte désormais à 154 cas quotidiens sur cette période, soit une augmentation de 66% par rapport à la semaine précédente (du 3 au 9 juillet).

C'est toujours en province d'Anvers que les augmentations sont les plus nettes, mais les chiffres sont en hausse partout.

Suivez l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique avec ces graphiques mis à jour quotidiennement

Les chiffres des hospitalisations et des décès ne sont plus mis à jour le week-end, mais il semblerait selon le tableau de bord que la moyenne des décès (qui était il est vrai descendue très bas) soit en train de remonter.