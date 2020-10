Bilan coronavirus de ce vendredi 9 octobre : "Au rythme actuel, les nouveaux cas doubleront en neuf jours"

Comme tous les jours de la semaine, une conférence de presse de Sciensano et du Centre interfédéral de crise a été donnée ce 9 octobre pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Ce 9 octobre, la Belgique a enregistré plus de 5700 nouveaux cas par rapport à la veille, un chiffre jamais atteint depuis la fin de la première vague. Depuis plusieurs jours, tous les indicateurs sont en hausse : le nombre de cas quotidiens moyens frôle les 3000, les hospitalisations sont en hausse constante, et le nombre de décès, même s'il reste bas, augmente significativement.

Yves Van Laethem l'a à nouveau annoncé, l'évolution de l'épidémie est défavorable, avec un pic tristement historique ce 5 octobre, avec 4601 cas. "Si on continue au rythme actuel, les chiffres doubleront tous les neufs jours. Et ces chiffres vont continuer à augmenter pendant quelques temps."

"C'est surtout la tranche d'âge de la vingtaine qui est touchée, mais on observe un déplacements des nouveaux cas vers les groupes de 40 ans et plus. La dernière semaine, 200 personnes de plus de 90 ans ont été diagnostiquées, soit le double de la semaine qui a précédé."

"L'augmentation s'observe dans tous les territoires, particulièrement dans les provinces wallonnes. C'est peut-être lié à la problématique des étudiants attrapent le coronavirus sur le campus de leur université ou haute école, mais sont encodés à l'adresse de leur domicile, chez leurs parents." Le taux d'augmentation le plus élevé est constaté à Bruxelles-capitale, et en provinces de Liège et du Hainaut. Les grandes villes où l'on observe le plus de nouveaux cas sont wallonnes : Liège, Charleroi et Namur.