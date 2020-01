Bilan 2019: la voiture a toujours la cote, et le SUV fait rêver les conducteurs belges

Au cours de l’année écoulée, les Belges ont préféré encore un peu plus l’ essence - 61,6% des nouvelles immatriculations - au diesel, 31,4% (contre 35,5% en 2018). L’effet, notamment, du durcissement des normes de pollution dans certaines grandes villes. Exemple à Bruxelles où depuis le 1er janvier, les véhicules de type EURO 3 Diesel sont interdits à la circulation. Ces changements qui ont poussé les Belges à changer de véhicules et opter pour des modèles moins polluants.

Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, ont communiqué les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour l'année. 550.003 véhicules ont été immatriculés. Ce qui représente une légère hausse de 0,07% par rapport à 2018. La voiture est donc toujours autant plébiscitée.

La voiture a toujours la cote auprès des Belges - © Tous droits réservés

Au niveau des types de voitures plébiscités, les "Sport Utility Vehicule" (des voitures hautes aux faux airs de 4X4) augmentent leur part de marché. Passant de 30% en 2017 à 36,5% en 2018 et 39,1% en 2019. Les voitures familiales et les breaks montent également sur le podium avec 28,5% et 14,6%.

Certaines marques ont également davantage la cote que d'autres. En tête, Volkswagen (9,7%) suivi des françaises Renault (8,8%) et Peugeot (7,8%). Mercedes et BMW viennent compléter le top 5 avec 6,9% et 6,7% des ventes.