Bière wallonne et bière flamande s'associent autour d'un projet inédit

C'est une alliance unique entre deux des plus anciennes brasseries familiales belges.

La brasserie wallonne Dubuisson et la brasserie flamande De Brabandere célèbrent respectivement leur 250ème et leur 125ème anniversaire. Pour l'occasion, les deux brasseries, situées de part et d'autre de la frontière linguistique, ont décidé d'unir leurs savoir-faire. C'est ainsi qu'est né le projet « Alliance », composé de deux nouvelles bières métissées.

Un échange de bières pour des saveurs nouvelles

La première bière a été brassée chez Dubuisson, pour ensuite mûrir deux ans dans les gigantesques tonneaux (les foudres) de la brasserie De Brabandere. « Cette maturation dans les foudres a permis de développer les arômes de base de la Bush Caractère, en lui donnant un côté plus frais, plus fruité, plus acidulé » explique Albert De Brabandere, propriétaire de la brasserie flamande.