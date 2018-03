Bière et chocolat: le mélange fait-il bon ménage ?

Au salon du chocolat, certains ont fait de l'accord entre le chocolat et la bière un art. Bière rouge, aux notes de corriandre ou avec une touche de pamplemousse, quelques pralines à la framboise ou à la noix de pécan, cela donne une explosion de saveurs imaginée par un chocolatier et un dégustateur.

David Van Den Berghe, brasseur, explique qu'il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi "les composantes son très importantes, il faut que ce soit très étudié. Pour de la Citra, vous ne pouvez pas la mélanger avec de la framboise".

Son partenaire Jitsk Heyninck, chef chocolatier remarque que "ça marche parfaitement avec certaines bières qui ont un goût de citron ou de fruit, qu'on retrouve dans certaines pralines. Il y a aussi des produits amers qui font de bons mélanges avec les bières"

Ils proposent ce mariage surprenant à l'occasion du salon du chocolat, les clients semblent apprécier. "On associe toujours ça avec du salé, pourquoi ne pas associer ça avec du sucré ?", s'interroge une cliente.

Ils ne sont pas les seuls du salon à avoir cette idée, Laurent Gerbaud est associé à des microbrasseries depuis plusieurs années : "Le cacao, le vin la bière", ce sont tous les 3 des produits fermentés et donc on a les mêmes lignes de goût. On arrive vraiment à trouver des petites subtilités entre eux, et c'est là qu'il y a vraiment le plaisir".