Bière et bagels à New York, croissants et beurre à Paris : les rats évoluent pour s’adapter aux habitudes humaines

Des scientifiques ont découvert que les modifications de l’ADN des rongeurs les exposent désormais à des menaces de santé similaires à celle des hommes. Dans leur publication, les chercheurs mettent également en évidence le cas des rats bruns de New York qui ont tout autant de mal à s’adapter à l’existence urbaine que les hommes. Les humains ne sont donc pas les seuls à souffrir du stress de la vie urbaine moderne.

En effet, il est possible, selon ces experts, que les humains et les rats aient subi des modifications parallèles de leur constitution génétique en réponse à la vie urbaine, les rendant ainsi sujets à des menaces similaires pour la santé, telles que les effets des polluants et la consommation d’aliments très sucrés, précise le Guardian.

"Nous savons que les rats ont changé de manière incroyable dans leur comportement et leur alimentation, tout comme les communautés humaines ont changé", a déclaré Arbel Harpak, généticien des populations à l’université Columbia de New York et coauteur de la publication scientifique. "A New York, on les voit manger des bagels et boire de la bière, à Paris, ils aiment les croissants et le beurre. Ils s’adaptent de façon étonnante".

Analyse du génome de 29 rats

Mais quelle est la profondeur de ces changements ? Les rats sont-ils simplement des opportunistes et des charognards de premier ordre, ou ont-ils changé au niveau génétique en s’adaptant à la vie moderne ? Pour répondre à ces questions, l’équipe de scientifique a analysé le génome de 29 rats de New York qui avaient été attirés dans des pièges remplis de bacon, de beurre de cacahuètes et d’avoine, les friandises préférées des rongeurs dans la Grosse Pomme.

Les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements très artificiels et très différents des habitats naturels

Les chercheurs ont ensuite comparé les génomes des rongeurs de la ville avec ceux de neuf rats bruns de la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, où vit Rattus norvegicus. Leurs conclusions, publiées la semaine dernière sur le site en ligne bioRxiv, comprennent une liste de plusieurs dizaines de gènes de rats qui montrent des changements majeurs dans l’ADN des rats au cours des siècles, à mesure que l’espèce se propageait de l’Asie vers l’Europe et l’Amérique, et de la campagne vers les villes.

Ces gènes modifiés incluent ceux associés à l’alimentation, au comportement et au mouvement, et reflètent le besoin constant des rats de s’adapter aux défis de la vie avec les humains dans une ville. Selon les scientifiques, parmi lesquels Pleuni Pennings de l’université d’État de San Francisco et Jason Munshi-South de l’université de Fordham, les pressions comprennent un danger accru de maladie et des changements de régime alimentaire.

Un gène mis en évidence par l’équipe a été lié à des changements de comportement en ville. "Cela pourrait refléter le fait que les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements hautement artificiels qui sont très différents des habitats naturels", a déclaré M. Harpak. "On pourrait donc dire que ces changements de gènes pourraient avoir évolué pour les aider à se déplacer plus facilement dans les égouts et les tuyaux".