Bienveillance, écoute et compréhension… les professeurs devront adapter leur manière d’enseigner

"Il est vraiment important que l’école reprenne le plus vite possible . Un jour de repris est un jour gagné", affirme Dominique Lafontaine, experte en sciences de l’Education. Pour elle, il faut impérativement prendre en compte les difficultés qu’ont rencontrées certains élèves pendant cette crise sanitaire. "Reprendre comme si de rien n’était, n’est certainement pas la meilleure approche. Nous avons fait un sondage auprès des élèves à la reprise en septembre et précisément, on voyait que lorsque les enseignants reprenaient comme si de rien n’était et ne prenaient pas compte des difficultés particulières qu’avaient rencontré certains élèves. Les étudiants du secondaire se disaient peu soutenu par leur enseignant et pouvaient manifester des signes de mal-être".

Concernant le secondaire, cela dépendra des pouvoirs organisateurs. Certains réseaux souhaitent alléger les sessions d’examens, d’autres les supprimer. Néanmoins, tous devraient tenir comptent de la situation particulière dans laquelle se trouvent les élèves suite à un enseignement perturbé à cause du coronavirus. La ministre de l’Education a tout de même appelé à réduire la session. Une suggestion totalement approuvée par l’experte en sciences de l’Education, Dominique Lafontaine. "Je pense qu’il faut mieux privilégier l’apprentissage et le rattrapage du retard plutôt que de passer du temps à des examens de type classique".

Et quant au système d’exigence de l’éducation, il va falloir être plus souple. "Si on est reste calé sur le même niveau d’exigence, on pourrait arriver à ce type de décision (redoublement) et je crois que ce serait relativement désastreux. Plus d’élèves que d’habitude se trouvent en difficulté. Il faut trouver un moyen en début d'année prochaine de combler ce retard avec une intention particulière pour les élèves qui se seraient trouvés en difficulté ", ajoute-t-elle. Les enseignants devront donc faire oeuvre de bienveillance, d'écoute et de compréhension pour rassurer leurs élèves et avancer ensemble dans la même direction, celle de l'apprentissage.

Malgré cette perte d’acquis et d’apprentissage par rapport à la situation normale, la Belgique a fait de l’enseignement l’une de ses priorités. Si l’on regarde le nombre de fermeture que nous avons, celui-ci est relativement peu important par rapport à ce qu’il s’est passé à l’international. La Belgique se positionne dans le top 6 des systèmes qui ont maintenu un maximum leur système d’éducation.