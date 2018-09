Bientôt une salle de shoot en Belgique: comment font nos voisins européens?

Dès ce mercredi 5 septembre, une salle de consommation à moindre risque ouvrira ses portes à Liège. Bien que la législation fédérale exclue la mise à disposition d'un tel local, un consensus entre les autorités et la population a permis à cette salle de shoot de voir le jour. Les salles de consommation à moindre risque (SCMR), plus communément appelées "salles de shoot" sont des lieux où les personnes dépendantes aux drogues dites "dures" peuvent consommer leurs propres produits. Cocaïne, héroïne ou encore amphétamines, ces substances peuvent être ingérées dans de bonnes conditions d’hygiène et sous la surveillance d’un personnel de santé spécialisé, composé d’un service médical, paramédical et social. Il existe 90 salles de ce type en Europe. Focus sur les SCMR mises en place dans d'autres pays européens.

La Suisse, pionnière En Suisse, les salles de shoot font partie intégrante du paysage. En 1986, à Berne, la première salle de shoot sort de terre. Quand le nombre de consommateurs d'héroïne a explosé, le pays a ouvert d'autres locaux. Aujourd'hui, douze autres salles ont vu le jour, et depuis, la Suisse est devenue un véritable modèle européen. Depuis quelques années, "les décès par overdose ont été divisés par deux et on observe un recul de 80% de la mortalité due au sida chez les toxicomanes", selon des évaluations annuelles rapportées par L'Express. Faut-il y voir un lien avec la création de salles de shoot ? Seule certitude, en revanche, c'est que les toxicomanes sont encadrés par du personnel compétent, leur évitant une consommation dangereuse ou abusive.

Un projet controversé en France Près de la Gare du Nord, quartier très touché par la toxicomanie, les associations de réduction des risques, telles que Gaïa ou Safe n'arrivaient plus à sensibiliser les consommateurs. Dans les toilettes publiques, les parcs, les bouches de métro, les toxicomanes consomment à scène ouverte. L'installation d'une salle de shoot permet d'apporter une réponse stratégique aux riverains, offrant aux consommateurs de substances illicites un endroit calme et médicalisé. Depuis, "le nombre de seringues dans l’espace public a diminué de 60%", rapporte Le Monde. La ville met en place diverses actions, notamment des patrouilles des forces de police , des caméras de vidéo protection et des comités de voisinage. Pourtant, certains riverains restent opposés à ces d’infrastructures. Et sinon,quand viendrez-vous "sensibiliser" les toxicomanes et ramasser leurs seringues et autres déchets laissés dans nos rues autour de votre protégée #salledeshoot #scmr ?On vous attend #RendonsParisPropre #proprete #paris10 pic.twitter.com/eDgtUiI3dN — Sophie Paris X (@sophieParisX) 10 juin 2018

100% d'efficacité en Allemagne Depuis la légalisation de ces locaux, en 2000, les toxicomanes sont de plus en plus nombreux à venir en salle de shoot. Le pays compte désormais 26 SCMR, réparties très inégalement sur le territoire allemand à cause des différentes politiques des Länders. Alors que les centres accueillent 80% d'héroïnomanes, aucune mort par overdose n'a été enregistrée depuis 1994. Pourtant, l'ouverture de tels lieux démontre un effet pervers. Si le nombre de décès liés à la consommation de drogues a baissé, le nombre de consommateurs, lui, a grimpé... Untitled infographic

Infogram

Le laxisme néerlandais Dans la plupart des structures européennes, la consommation d'alcool est prohibée. Pourtant, dans un quart des SMCR aux Pays-Bas, elle ne l'est pas. Malgré, l'image d'un pays plus laxiste que d'autres, les Pays-Bas n'en atteint pas moins ses objectifs. En effet, on peut constater une baisse significative des échanges de seringues, des transmissions de maladies et du nombre d'overdoses mortelles. Au fil des années les salles de shoot ferment. Pourquoi ? Les Néerlandais veulent agir en amont en optant des programmes sanitaires et sociaux permettant de réduire le nombre de personnes exposées au risque de la drogue. En agissant de la sorte, le nombre de toxicomanes se rendant dans les SCMR diminue et ainsi le nombre de salles de shoot se réduit. Actuellement, le pays possède 37 centres, où chacun reçoit 24 personnes par jour. Une moyenne très faible comparé aux autres pays européens.