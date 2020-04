Bientôt une meilleure comptabilisation des décès causés par le coronavirus

Dans les maisons de repos, les tests sont désormais effectués à plus grande échelle sur le personnel et sur les résidents. Et forcément, les infections confirmées au Covid-19 sont à l'heure actuelle plus importantes, comme l'indiquait ce jeudi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 : "Aujourd'hui dans les maisons de repos, 289 personnes sont décédées, et plus de 30% de ces personnes ont eu un test qui confirmait que c'étaient des décès dans le cadre d'une infection au Covid-19. Donc il y a encore un effort important à réaliser pour que cette proportion de cas confirmés puisse évoluer. La surveillance, y compris des cas suspects, va continuer".

Depuis le début de la crise, la Belgique a clairement choisi d'englober ces statistiques pour disposer d'une vue d'ensemble de l'évolution du virus. C'est une stratégie politique, sanitaire, mais pas forcément la meilleure d'un point de vue scientifique, estime l'épidémiologiste Yves Coppieters, professeur à l'ULB : "En termes de santé publique c'est important parce que cela montre un vrai problème dans les maisons de repos et une surmortalité pour différentes causes. Mais pour suivre l'épidémie cela n'avait aucun sens puisque cette surmortalité n'est pas que due au virus".

Comptage inclusif

"On a fait le choix en Belgique de faire un comptage relativement inclusif, mais qui nous défavorise au niveau des statistiques des décès par rapport à d'autres pays. Par exemple, on sait très bien qu'en Italie il y a un grand nombre de décès dans les maisons de repos qui n'ont pas été repris dans les statistiques nationales. Chaque pays a son propre système de mesure. Mais même si on compte séparément les décès en maison de repos, cela reste malgré tout un nombre important. Notre pays a été touché dans son entièreté par l'épidémie, alors que d'autres pays n'ont été touchés fortement que dans certaines régions. Forcément, quand on rapporte le nombre de décès à l'ensemble d'un pays, cela va nous défavoriser dans les comparaisons internationales. On n'aura le cœur net sur cette mortalité que lorsqu'on regardera l'excès de mortalité par rapport à une mesure générale", explique Marius Gilbert, epidémiologiste et maître de recherches FNRS à l'ULB.

D'ici quelques jours, les chiffres des décès du Covid-19 dans notre pays devraient être plus justes et plus en phase avec les réalités que vivent les maisons de repos.