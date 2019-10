Bientôt un répertoire des gynécologues bienveillant-e-s en Belgique ?

Les violences gynécologiques et obstétricales, un sujet dont la médiatisation ne cesse de s’intensifier, amènent de plus en plus de patient-es à rechercher des soignant-es à l’écoute. En France, une plateforme recense les bonnes adresses. Et en Belgique ?

La médiatisation des violences obstétricales

C’était durant l’été 2017. Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, jette un véritable pavé dans la mare en commandant un rapport sur les violences obstétricales auprès du Haut Conseil à l’Égalité (en France, c’est l’instance nationale consultative indépendante chargée des droits des femmes). La secrétaire d’Etat sait de quoi elle parle. Son propre accouchement a été une “boucherie” selon ses mots. Elle s’est confiée à ce sujet dans le documentaire “Tu enfanteras dans la douleur” réalisé par Ovidie et disponible sur Arte.

“En France, on a un taux d’épisiotomies à 75% alors que l’Organisation mondiale de la santé [OMS] préconise, je crois, normalement d’être autour de 20%-25%”, déclarait-elle au moment de la sortie du rapport. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français avait réagi très vite et très durement affirmant que ces informations étaient “fausses”. “Les disparités de ressentis sont réelles entre les femmes et les obstétriciens […]. Il appartient au gouvernement d’apporter une réponse aux femmes qui font part de leurs souffrances”, avait justifié Marlène Schiappa, insistant sur “la nécessité” de lever “le tabou” autour des violences obstétricales.

Le combat en ligne

En attendant la publication des conclusions de ce rapport et les mesures qui pourraient en découler, les femmes s’organisent sur la toile. Et, même si le sujet n’agite pas autant la classe politique et les médias belges francophones, c’est pourtant une belge qui est à la pointe du combat contre les violences gynécologiques. Militante féministe, Marie-Hélène Lahaye a lancé le blog "Marie accouche là" en 2013, prolongé par un livre “Les femmes méritent mieux”.

Depuis 2017, elle est devenue une référence pour les médias. Elle est aussi directement consultée par des femmes, des sages-femmes et… des médecins. Mais, dans un premier temps, cela n’a pas été simple, expliquait-elle cet été sur France Inter : "Ils (les médecins) ont d’abord été dans le déni et puis ils ont fini par reconnaître que cette violence, les épisiotomies sans consentement par exemple, ça pouvait exister". Est-ce que cette prise de conscience traverse l’ensemble de la profession ? Marie-Hélène Lahaye ne le pense pas : “Il y a toujours beaucoup de femmes qui se plaignent de ne pas avoir été écoutées, respectées. Pour la plupart des obstétriciens, l’accouchement, ça reste une femme allongée sur le dos, les jambes écartées, à qui le médecin ou la sage-femme disent de pousser.”

Que faire ? Face à une défiance accrue envers le corps médical, en 2014, se lance le blog participatif Gyn & co destiné à répertorier et échanger les bonnes adresses (françaises) en ce qui concerne les consultations gynécologiques. Sur le site, on peut consulter la carte des soignant-es classé-es selon des critères précis : cabinet accessible aux fauteuils roulants, pose du stérilet pour des nullipares, suivi PMA, fat friendly, personnes racisées friendly, suivi IST, accompagnement parcours trans, etc. Les honoraires sont aussi précisés pour chacun-e. “Cette initiative tente de valoriser des soignant.e.s ayant une approche globale et féministe de la santé gynécologique”, explique le site Gyn & co.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

En Belgique, on se débrouille comme on peut

En Belgique, des initiatives font aussi leur apparition sur la toile. Il y a gotogyneco.be qui s'adresse plus particulièrement aux femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes (FSF) : "Elles représentent une minorité de la population belge et n’ont jamais été considérées comme une population à risque face aux infections sexuellement transmissibles (IST)", explique les associations O'YES et Tels Quels à l'origine du projet qui a pour but de créer un réseau de professionnelles de santé lesbo friendly, recommandées par la communauté pour la communauté.

Le besoin se fait aussi ressentir pour les personnes hétérosexuelles. Exemple : en mai dernier, un article des Grenades sur l’opération de ligature des trompes montrait qu’il était extrêmement compliqué pour les femmes (particulièrement les plus jeunes et celles sans enfant) de trouver un-e gynécologue disposé-e à envisager la stérilisation pour leur patient-e. Sur ce sujet précis, l’information se partage alors également en ligne. Un groupe Facebook fermé rassemble ainsi plus de 9000 membres qui ont participé à communiquer des adresses de gynécologues en France. Quelques noms sont aussi répertoriés à Bruxelles.

" Les praticiens favorables devraient se faire connaître, ce serait un acte militant ", plaidait Marie-Hélène Lahaye en août dernier. "C’est indispensable”.

Le sujet est largement discuté au sein des associations féministes militantes. "Mais nous n’avons pas encore trouvé de façon idéale de procéder", explique Miriam Ben Jattou de Femmes de droit. Elle-même partage à la demande quelques noms de praticien-nes respectueux-ses selon différents critères. Mais, jamais publiquement, explique-t-elle : “Un tel annuaire serait idéal. Cependant, les critères des un-es et des autres sont très variés. Un médecin "safe" pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Ainsi, une amie m’a recommandé une chouette gynéco qui s’est avérée grossophobe, ce que mon amie, de corpulence moyenne, n’avait jamais eu l’occasion de remarquer. De plus, il faudrait être très attentif-ve à la façon dont les choses sont formulées pour éviter d’être accusé-es de diffamation, par exemple.”

" Les Grenades-RTBF " est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie-Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.