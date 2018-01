Bientôt un label de qualité pour les magasins de vélo et un système d'enregistrement

Un label de qualité pour les magasins de vélo verra le jour en 2018, tout comme un système d'enregistrement de ces deux roues, à l'image de ce qu'il existe déjà avec le Car-Pass pour l'automobile, a annoncé jeudi Traxio-Vélo, la coupole qui regroupe le secteur belge du vélo. Son déploiement débutera au printemps.

Le Vélo-pass consiste en un système d'enregistrement national dans une banque de données centrale et un code QR sécurisé apposé sur la bicyclette, qui fait office de système de prévention contre le vol. Le code contiendra le "numéro de châssis du vélo", c'est-à-dire des données telles que l'année d'achat, le type de deux roues, la marque et le fait qu'il est neuf ou d'occasion.

Une ASBL sera fondée à partir du mois de février et sera chargée du contrôle et du suivi de l'évolution et du développement du Vélo-pass. En feront notamment partie des associations de cyclistes, des organisations de vélos, des zones de police et des villes et communes. Le but est de faire la promotion du pass par un maximum de canaux possibles, explique-t-on chez Traxio-Vélo.