Bientôt la rentrée: le point sur les chantiers routiers en Wallonie (cartographie)

La période des vacances d’été est bientôt terminée. Et avec la reprise s’annonce aussi le retour d’un trafic automobile plus intense. C’est l’occasion de faire le point sur les principaux chantiers sur les autoroutes et nationales de Wallonie, sur bases du calendrier de la Sofico, qui gère ces grands travaux d’infrastructures.

Chantiers achevés pour la rentrée

E25/A26

Le chantier de réparation de la couche d’étanchéité du viaduc d’Houffalize et du pont du Copurnet sur l’autoroute E25/A26 dans les deux sens de circulation devrait être terminé pour la mi-septembre.

E25-E411/A4

La réhabilitation des échangeurs n°32 et n°33 vers le Luxembourg est terminée. Les parkings de l’aire de Sterpenich sont toujours impactés : celui vers le Luxembourg est fermé jusqu’au 9 septembre, celui vers Bruxelles le sera du 3 au 18 septembre.

E40/A3

En raison d’un chantier mené par Elia, une voie de circulation est supprimée et la vitesse est réduite entre le viaduc de Cheratte et Barchon vers l’Allemagne. Fin annoncée le 1er septembre.

E420/N5

Vaste chantier entamé en 2011 : la réalisation du contournement de Couvin, soit environ 14 kilomètres au gabarit autoroutier. La fin de la 2e phase des travaux (entre le Ry de Rome et Brûly) est proche et l’ouverture au trafic sera effectuée dans le courant de la première semaine de septembre. La phase suivante, la construction d’une tranchée couverte sous la voie ferroviaire à Frasnes, a débuté en octobre 2016 et devrait s’achever au second semestre 2020. Une circulation limitée est toutefois possible dans une demi-trémie depuis le 7 juin dernier.

R0 – Waterloo

Remplacement de murs antibruit bouclé le 2 septembre.

R3/N90

Aménagements routiers des abords du futur grand hôpital de Charleroi. Les giratoires au niveau de la N90 seront totalement accessibles dans les prochains jours. L’ensemble des travaux devrait être terminé fin 2019.

R24

Réhabilitation du revêtement du ring de Nivelles. Les travaux au niveau des ronds-points sont terminés et ceux au niveau des voiries courantes seront achevés pour la mi-septembre.

N4

Réfection de la chaussée de Bruxelles à Wavre. La dernière phase est en cours, depuis le carrefour avec l’avenue Franklin jusqu’au giratoire avec la N257, sera clôturée pour le lundi 2 septembre.

N20

Création d’un giratoire au carrefour de Wihogne à Juprelle. Terminé le lundi 2 septembre.

N40

Réfection de la voirie à Rouveroy. Ouverture partielle au trafic annoncée autour du 5 septembre.

Chantiers en cours

E25/A26

Remplacement des joints de dilatation des viaducs de Sécheval et Remouchamps à Aywaille. La circulation est réduite à une seule voie dans chaque sens sur environ 2 kilomètres avec une vitesse limitée à 70 km/h. La phase 1 (en direction de Bastogne) se prolonge jusqu’à la mi-septembre, la phase 2 (vers Liège) jusqu’au début du mois de novembre.

E40/A3

Mise à 4 voies de l’autoroute entre Alleur et Loncin. Chantier prévu jusqu’à l’été 2020. Pendant les travaux, trois voies de circulation rétrécies et déviées sont maintenues dans chaque sens et la vitesse est limitée à 70 km/h.

E40/A3

Renouvellement du revêtement et des joints de dilatation du viaduc de Welkenraedt. Les travaux se sont d’abord déroulés sur les voies vers Liège. Jusqu’en octobre, ils vont maintenant se concentrer les bandes allant vers Aachen, avec des répercussions dans les 2 sens.

E42/A15

Fermeture de l’échangeur n°15 vers Liège. La bretelle d’accès n°7 "Hannut/Huy/Braives" en direction de Liège est fermée à la circulation jusqu’à la fin du mois de septembre, pour permettre l’aménagement d’un giratoire à la fin de la bretelle.

E42/A16

Démolition et reconstruction du pont de Pommeroeul. La vitesse reste limitée à 70 km/h vers Tournai et à 50 km/h vers Mons. La fin totale du chantier est prévue pour juillet 2020.

E42/A27

Réhabilitation du revêtement et sécurisation de la berme centrale entre Malmedy et Breitfeld. Un énorme chantier qui s’étend sur 26 kilomètres. La dernière phase doit s’achever à la fin du mois de septembre. Jusqu’à cette date, plusieurs bretelles d’accès et de sortie restent fermées.

E42-E19/A7

Réhabilitation de l’autoroute sur plus de 11 km entre Obourg et Jemappes en direction de la France. Différentes phases de travaux se dérouleront jusqu’à la fin du 1er semestre 2020, avec des impacts variables sur le trafic. Budget total de ce très important chantier : 49 millions d’euros HTVA.

E411/A4

Travaux de placement de la sculpture "Arc Majeur" à Lavaux-Saint-Anne. La circulation est réduite dans les deux sens, jusqu’à l’inauguration prévue le 23 octobre.

E411/A4

Réhabilitation du revêtement sur 8 km entre Louvranges et Thorembais-Saint-Trond. La 2e phase est en cours, avec la réalisation de l’élargissement de deux giratoires de l’échangeur n°11 et la mise à deux voies la bretelle de cette sortie en venant de Bruxelles. La vitesse est limitée à 70 km/h dans la zone de chantier qui devrait prendre fin au mois d’octobre.

E411/A4

Aménagement d’une liaison directe entre la sortie d’autoroute n°8A et le parking P + R de Louvain-la-Neuve. La 1e phase est prévue jusqu’à l’automne 2019, avant les 2e et 3e étapes d’un chantier qui devrait être bouclé avant la fin de l’année prochaine.

R0/N5

Aménagement d’un giratoire au carrefour formé par la sortie n°25 du R0 et la N5, au lieu-dit "de la ferme Mont-Saint-Jean".

Réhabilitation du R9 de Charleroi

Chantier en cours depuis 5 ans, et qui se poursuivra encore au moins jusqu’au printemps 2020.

N4

Réhabilitation et sécurisation de la voirie sur 4 km entre Arlon et Steinfort. La vitesse est réduite à 50 km/h dans la zone de chantier, jusqu’en juin 2020 environ.

N4

Réhabilitation et sécurisation de la traversée de Tenneville. Chantier prévu en 3 phases, jusqu’au printemps 2021.

N6

Réalisation d’un giratoire sur la chaussée de Monse, à Braine-le-Comte. Vitesse est limitée à 50 km/h jusqu’au terme du chantier, en octobre.

N40

Réhabilitation de la voirie entre Beauraing et Pondrôme. Pendant le chantier, la circulation est possible uniquement en sens unique vers Beauraing., et une déviation est mise en place dans l’autre sens, jusqu’à la fin de cette année.

N40

Création d’un giratoire et aménagement de pistes cyclables à Beaumont. Circulation en alternance via des feux tricolores, jusqu’à la fin de l’année.

N50

Démolition et reconstruction du pont de la Darse d’Hautrage. Le marché a été attribué en juillet, pour une fin de chantier annoncée fin 2021.

N90

Aménagement de la voirie dans le cadre de la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville. Pendant ce chantier qui devrait durer encore 2 ans, la circulation s’effectue sur une voie dans chaque sens, avec une vitesse réduite.