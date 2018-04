Bientôt des vaccins calibrés pour femme enceinte ?

La recherche dans le domaine des vaccins continue et évolue. Une nouvelle tendance, c’est de développer des vaccins qui ciblent certaines populations : des seniors dont le système immunitaire est affaibli, des femmes enceintes, etc.

Le Dr Arnaud Marchant dirige l’Institut d’immunologie médicale de l’ULB. Il pointe une tendance : le développement de vaccins qui ciblent des populations à risque de pathologie et qui ont même un système immunitaire différent du reste de la population. "On pense en particulier aux personnes âgées, dont le système immunitaire est moins efficace que celui des personnes plus jeunes. C’est pourquoi elles développement des infections sévères et des cancers. On comprend mieux aujourd’hui comment le système immunitaire vieillit et on est donc de mieux en mieux capables de développer des vaccins spécifiques pour les personnes âgées ".

Un exemple convaincant : le vaccin contre le zona

Récemment un vaccin ciblant spécifiquement les seniors a été développé contre le zona, un virus qui reste dans l’organisme et se réactive régulièrement, en particulier quand le système immunitaire est moins efficace. Chez les personnes âgées, le zona est fréquent et peut causer des douleurs très invalidantes. "Ce vaccin est un succès car il protège de manière très efficace contre le développement du zona. On parle de plus de 90 % de protection. C’est une efficacité remarquable ".

Des vaccins spécifiques pour la femme enceinte ?

De la même manière qu’ils ont déjà ciblé des personnes âgées, les chercheurs imaginent maintenant développer des vaccins pour la femme enceinte. "On s’aperçoit que la période de la grossesse est une période privilégiée pendant laquelle il est intéressant d’avoir des quantités d’anticorps importantes. Ces anticorps - induits par les infections et par les vaccins- sont transmis de la mère au fœtus et protègent donc le bébé pendant ses premiers mois de vie."

A l’heure actuelle, les futures mères se voient proposer un vaccin contre la coqueluche. Le but est que la femme enceinte transmette au bébé des anticorps contre cette maladie qui peut affecter sévèrement les nourrissons de moins de 3 mois. Vu l’efficacité de la méthode contre la coqueluche, "on voit maintenant que pour la première fois, une série de chercheurs travaillent dans le monde au développement plusieurs vaccins spécifiquement dédiés à la femme enceinte. On parle ici de l’agent de la bronchiolite, de la septicémie du nourrisson, des infections qui touchent spécifiquement les jeunes enfants et qui sont très sévères pendant les premiers mois de vie".

Pour la première fois des vaccins sont donc développés pour protéger les bébés, via la vaccination de la maman pendant la grossesse.