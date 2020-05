Bien se laver les mains et porter un masque : cinq nouvelles habitudes et connaissances acquises avec le coronavirus

Coronavirus : se laver les mains, oui, mais comment ? - 21/03/2020 Coronavirus : se laver les mains, oui, mais comment ? La réponse de Patrice Goldberg sur La Première - RTBF avec Arnaud Ruyssen

La vente de masques est autorisée dans les grandes surfaces - JT 19h30 - 03/05/2020 Dès mardi, des masques de protection seront vendus en grande surface. A quel prix ? Quelles conditions ? Ces masques seront-ils homologués ? Voilà quelques unes des questions qui se posent. Certains se demandent aussi d'où viennent tous ces stocks de la grande distribution. En France où on a pris la même mesure, certains parlent carrément de stocks cachés.

Je suis (un peu) malade, je ne vais pas travailler Se sentir fébrile, toussoter, avoir le nez qui coule, une légère fièvre… Des symptômes qui, avant le coronavirus, ne nous auraient pas cloués au lit. Tant qu’on peut se lever, on peut travailler. De plus, s’absenter pour si peu, cela serait mal vu par l’employeur. On prend donc sur soi, on mord sur sa chique et on supporte une nouvelle journée au boulot. Cela, on l’a dit, c’était avant. Depuis la Covid-19, on ne rigole plus avec la prévention des maladies. C’était déjà le cas avec la grippe saisonnière, pour laquelle des centaines d’entreprises en Belgique ont mis en place des programmes de vaccination, question d’éviter une hécatombe parmi les collaborateurs. Le coronavirus et les lourdes douleurs physiques qu’il inflige accentuent fortement ce principe de précaution. Le législateur a d’ailleurs élargi au SARS-Cov2 le certificat de quarantaine, sans nécessairement être passé par un test. Ici aussi, dans les semaines et les mois à venir, la moindre alerte conduira une série de personnes à ne prendre aucun risque. Idem pour les employeurs qui vont d’abord devoir gérer le déconfinement et le retour progressif de leurs collaborateurs sur les sites.

Vers une reprise attendue des consultations médicales ? - JT 19h30 - 27/04/2020 On verra comment se passe le déconfinement dans les prochains jours. Pour l'instant, il y a peu d'informations concrètes concernant le secteur de la santé. Et pourtant, pas mal de patients veulent revoir leurs médecins généralistes. C'est vrai aussi pour les dentistes et d'autres spécialistes.

Je sais désormais ce qu'est une pandémie "[…] Nous sommes ‎profondément préoccupés à la fois par la propagation et la gravité ‎des cas, dont le niveau est alarmant, et par l’insuffisance des ‎mesures prises qui l’est tout autant.‎ Nous avons par conséquent estimé que la Covid-19 pouvait être ‎qualifiée de pandémie." Ces mots sont de Tedros Adhananom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Une annonce solennelle et grave, le 11 mars 2020. Ce jour-là, le monde entier comprend que l’épidémie née à Wuhan est devenue une pandémie. Elle est déclarée, à l’échelle du globe, en raison de l’apparition d’un nouvel agent pathogène. Evidemment, ce n’est pas la première pandémie de l’histoire (grippe espagnole en 1918…). Ce n’est pas non plus la première pandémie de l’histoire récente (grippe de Hong-Kong en 1968, Sida au début des années 80, Grippe A en 2009). La particularité, avec la Covid-19, c’est un taux d’infection très alarmant les premières semaines. Ce qui apparaissait également au début comme une épidémie lointaine, qui ne pourra jamais nous atteindre, n’a pas connu les frontières. La mondialisation est poreuse par nature. Les échanges et les vols internationaux favorisent la propagation Aujourd’hui, on compte plus de 340.000 morts et plus de cinq millions contaminations à la Covid-19 dans 196 pays et territoires.

