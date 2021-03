Bien-être animal : l'abattoir Verbist écope d'une amende, les images d'Animal Rights irrecevables

L'abattoir Verbist d'Izegem et son gérant, âgé de 76 ans, ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel d'Ypres à des amendes respectives de 8.000 et 4.000 euros pour des infractions au bien-être animal. Les images d'infiltration réalisées par l'organisation de défense des animaux Animal Rights ont été déclarées irrecevables.

Animal Rights avait enregistré des images en caméra cachée révélant des abus dans cet abattoir du groupe Verbist. On pouvait y voir la façon dont le bétail était gravement maltraité à Izegem. Les animaux étaient poussés dans un box avec des bâtons et recevaient des chocs électriques. Dans certains cas, ils ont été abattus sans anesthésie.

Le procureur avait demandé de ne pas exclure les images d'infiltration du dossier et réclamé une amende de 16.000 euros pour l'entreprise et une autre de 12.000 euros pour le gérant. Le juge a finalement partiellement acquitté l'abattoir et le gérant. Ils ont été condamnés à une amende de respectivement 8.000 et 4.000 euros.