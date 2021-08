Biélorussie : l’ONG du militant biélorusse retrouvé pendu en Ukraine accuse le régime de Minsk

L’ONG du militant biélorusse Vitali Chychov, retrouvé pendu à Kiev, a dénoncé mardi une "opération planifiée" par le régime du président Alexandre Loukachenko afin de "liquider" une personne qui aidait ceux qui fuyaient la répression au Bélarus.

"Vitali était surveillé et la police (ukrainienne) en avait été notifiée. Nous avions été avertis à plusieurs reprises à la fois par des sources locales et par des personnes au Bélarus de (la possibilité de) toutes sortes de provocations allant jusqu’à l’enlèvement et à la liquidation", a poursuivi l’ONG.

Selon elle, Vitali Chychov, 26 ans, avait été contraint de déménager en Ukraine à l’automne 2020 après avoir participé en août à des manifestations antigouvernementales à Gomel, dans le sud du Bélarus et s’être "opposé activement" aux autorités.

Il était le directeur en Ukraine de l’organisation "Maison biélorusse", qui fournit un soutien aux personnes ayant fui la répression au Bélarus.

Porté disparu après être sorti pour faire un jogging lundi, M. Chychov a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev, non loin de là où il habitait, selon la police ukrainienne, qui a ouvert une enquête pour "meurtre" et dit examiner toutes les pistes.

L’une des versions étudiées est celle d’un "meurtre camouflé en suicide", a ajouté la police.

L’affaire de Vitali Chychov intervient au lendemain de l’incident avec la sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya qui a déclaré être contrainte à se retirer des Jeux olympiques de Tokyo et menacée d’un rapatriement forcé pour avoir critiqué sa fédération sur les réseaux sociaux.